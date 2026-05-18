Argentina avanza con licitación de hidrovía tras alerta judicial sobre «irregularidades»

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Buenos Aires, 18 may (EFE).- El Gobierno del argentino Javier Milei avanzó este lunes con la licitación de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, la principal vía fluvial de exportación del país, y aprobó la precalificación técnica de dos consorcios internacionales para operarla, pese a que una fiscalía advirtió el pasado viernes sobre «serias y evidentes irregularidades» en el proceso.

La medida, oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, fijó para este martes la apertura de las ofertas económicas de los consorcios finalistas: la belga Jan De Nul, junto a la argentina Servimagnus -actual operadora de la vía navegable- y la también belga Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME).

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) indicó que ambas compañías finalistas habían presentado observaciones al dictamen técnico emitido por la Comisión Evaluadora, aunque consideró que esas presentaciones «no poseen naturaleza impugnatoria», ya que las firmas «no han dado cumplimiento con la correspondiente garantía de impugnación exigida».

El organismo sostuvo además que, tras analizar los planteos, concluyó que «no aportan nuevos elementos técnicos» y que no justifican «modificar la valoración ni las calificaciones asignadas», por lo que ratificó «en todos sus términos las conclusiones arribadas» en el acta de evaluación.

El viernes pasado, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había advertido sobre «serias y evidentes irregularidades» en la licitación, en el marco de una investigación judicial sobre la concesión impulsada por el Gobierno del presidente argentino Javier Milei.

Entre otras observaciones, la Fiscalía señaló presuntos incumplimientos de la ley de acceso a la información ambiental, posibles restricciones a la competencia y la ausencia de un procedimiento adecuado de evaluación de impacto ambiental.

«Surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos, lo cual conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales», afirmó la PIA en el documento al que accedió EFE.

La licitación definirá al futuro concesionario encargado de las tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la hidrovía, por donde circulan cerca del 80 % de las exportaciones agroindustriales argentinas.

La hidrovía Paraná-Paraguay constituye además la principal salida al Atlántico del comercio exterior argentino y canaliza cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. EFE

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