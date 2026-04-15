Argentina celebra acuerdo con el FMI para acceder a otros 1.000 millones de dólares

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Buenos Aires, 15 abr (EFE).- Argentina celebró este miércoles haber alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ligado a la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas que le permite acceder a una nueva inyección de crédito de unos 1.000 millones de dólares y que, según su ministro de Economía, representa «un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica».

«Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país», expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X.

El ministro agradeció específicamente a la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva «por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso», así como también el trabajo de otros funcionarios del FMI y del Gobierno argentino.

La publicación de Caputo fue compartida por el presidente Javier Milei, junto a las siglas ‘TMAP’ (todo marcha acorde al plan).

Con este monto son ya unos 15.000 millones de dólares a los que tiene acceso Buenos Aires dentro del programa de financiación a 48 meses acordado en abril de 2025 por un total de 20.000 millones de dólares.

«El impulso de las políticas se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por parte del Congreso del Presupuesto de 2026», explicó el FMI en un comunicado en el que resaltó la ratificación de legislación «fundamental» destinada a formalizar la tenencia de activos financieros en manos de nacionales argentinos, a flexibilizar el mercado laboral, a sellar acuerdos comerciales o destrabar capital para la minería.

El organismo consideró que estas medidas mejoran la capacidad de Argentina para «gestionar shocks» y, en concreto, destacó que las reformas en el marco monetario y cambiario «están propiciando una mejora en las reservas de amortiguación, con compras de divisas por parte del banco central que superan los 5.500 millones de dólares en lo que va del año».

«Sobre la base de los impresionantes logros en materia de estabilidad, se alcanzaron entendimientos sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a afianzar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, respaldando así un acceso oportuno y sostenible a los mercados», subrayó el FMI.

El programa acordado en abril de 2025, el número 23 en el complicado historial de pactos -en su mayoría fallidos- sellados por Argentina con ese organismo, incluye nueve revisiones, de cuya aprobación depende el giro de nuevos desembolsos.

La primera revisión concluyó en julio de 2025. Argentina cumplió con las metas de ahorro fiscal y ‘cero’ emisión monetaria para asistir al Tesoro, pero incumplió el objetivo de reservas, por lo que el FMI le otorgó un ‘waiver’ (dispensa) para aprobar el desembolso en agosto de 2.083 millones de dólares. Además, el organismo flexibilizó las metas futuras de reservas.

Argentina, cuyo retorno a los mercados internacionales de deuda sigue demorado, necesita fondos para hacer frente a abultados compromisos de deuda, entre ellos, con el propio FMI.

El país suramericano se mantiene como el mayor deudor en la lista de países que le deben dinero al FMI, y desde la firma del nuevo programa el año pasado, canceló vencimientos con ese organismo por un total de 3.024 millones de dólares, correspondientes a capital e intereses del millonario préstamo por 44.500 millones de dólares acordado en 2018 y refinanciado en 2022. EFE

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