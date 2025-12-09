Argentina inaugura un nuevo ciclo parlamentario con Milei fortalecido en ambas cámaras

Florencia Pessarini

Buenos Aires, 9 dec (EFE).- Argentina inaugura mañana, miércoles, un nuevo ciclo parlamentario, con el partido del presidente, Javier Milei, fortalecido en ambas cámaras, tras ganar las elecciones legislativas de octubre y conseguir el traspaso de parlamentarios de otros partidos al oficialismo, lo que mejora sus posibilidades de avanzar con profundas reformas.

La Libertad Avanza (LLA), la fuerza ultraderechista de Milei, aumentó de manera considerable su representación, con más de un tercio de los escaños en la Cámara de Diputados y apenas por debajo del tercio en el Senado.

Este miércoles asumirán los diputados y senadores que ganaron sus asientos en las legislativas del 26 de octubre, cuando LLA obtuvo más del 40 % de los votos.

Justo a dos años del inicio del mandato de Milei y cuatro de la creación de su partido, LLA debía pasar -a la luz del resultado electoral- de seis asientos en la Cámara Alta a 19, mientras que en la Cámara Baja debía escalar de 44 a 80.

Sin embargo, después de los comicios de octubre, el oficialismo aumentó aún más el número de legisladores mediante el traspaso de parlamentarios de otras fuerzas políticas a su bloque.

La primera minoría

En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza, con 95 escaños, le arrebató al peronismo la condición de primera minoría, que resulta fundamental para el trabajo en las comisiones, donde son aprobados los dictámenes de mayoría que habilita el tratamiento de las leyes.

«La primera minoría le va a permitir al Gobierno tener más comisiones que el resto, la presidencia de las mismas y más miembros que el resto en su conformación. Esas firmas serán muy importante a la hora de buscar los dictámenes de mayoría», explicó a EFE el politólogo Pablo Salinas.

Tras la ruptura de tres diputados que responden al gobernador de la provincia de Tucumán, Raúl Jalil, el peronismo se quedó con 93 escaños.

Propuesta Republicana (Pro), conducida por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y principal aliado de Milei, es uno de los más afectados por el transfuguismo, ya que varios de sus parlamentarios cambiaron de bloque y quedó reducida a solo 12 miembros. Un acuerdo de último minuto con otras fuerzas le permitió lograr un interbloque de 22 diputados.

Nueve diputados de Pro pasaron a LLA y otros tres a Provincias Unidas, una fuerza conformada por gobernadores ideológicamente alineados a Milei y que cuenta con otros 22 diputados.

A excepción del bloque de izquierda, que tiene cuatro diputados, el resto de las bancadas pequeñas representan «una oposición amigable a Milei», según Salinas.

Si bien la Cámara queda virtualmente dividida en dos y los bloques intermedios serán clave para inclinar la balanza hacia uno u otro lado, Salinas cree que al oficialismo «se le facilitará bastante la aprobación de las leyes».

Pero esa situación puede cambiar con el correr de los meses: «Esos 95 diputados de alguna manera han sido pedidos prestados para obtener la primera minoría, pero después votarán en función de lo que sus gobernadores les exijan o incluso podrían llegar a abandonar el bloque», dice Salinas.

Milei, con casi un tercio del Senado

El peronismo conforma el bloque más abultado de la Cámara Alta: con 24 de los 72 asientos del Senado, alcanzó el tercio, pero quedó lejos de los 37 senadores que se necesitan para obtener el quorum.

Aliados al peronismo, Convicción Federal quedó con cuatro y Por Santa Cruz con tres.

La fuerza de Milei, con 20, se anota cuatro senadores por debajo del tercio que se necesita para blindar los vetos presidenciales -tres de los cuales fueron revertidos por la oposición este año- pero mucho más robustecido que antes.

Pro se achicó también, al pasar de seis a cuatro senadores, los mismos que Provincias Unidas.

La tercera fuerza del Senado será la centrista Unión Cívica Radical, con once; mientras el bloque dialoguista Innovación Federal queda con tres senadores.

Si bien el oficialismo tendrá que negociar todas las leyes porque no tiene capacidad para aprobarlas por sí solo, Salinas cree que, en esta segunda parte de su gestión, Milei estará «bastante holgado» en el Congreso «porque creció en volumen y porque el resto de la oposición está fragmentada».

Javier Milei comienza así su segunda parte del mandato fortalecido, lo que le ayudará a sacar adelante reformas económicas, como el régimen laboral y tributario, iniciativas que abrirán un arduo debate con el peronismo en el Congreso. EFE

