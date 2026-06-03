Argentina logra con Messi su noveno Princesa de Asturias

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Oviedo, 3 jun (EFE).- El Premio Princesa de Asturias de los Deportes concedido este miércoles al futbolista rosarino Leo Messi supone el noveno galardón que obtiene Argentina a lo largo de las 46 ediciones de estas distinciones, que comenzaron a otorgarse en 1981 aunque la categoría deportiva no se incorporó hasta 1987.

El primer argentino premiado fue el filósofo Mario Bunge, que obtuvo el de Comunicación y Humanidades en 1982, mientras que el matemático español Luis Antonio Santaló, que desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Buenos Aires después de exiliarse tras la Guerra Civil española, fue distinguido con el Investigación Científica y Técnica en 1983.

En 1989 el ex presidente argentino Raúl Alfonsín se hizo con el premio de Cooperación Internacional, mientras que en la edición de 2000 la Academia Argentina de las Letras fue distinguida con el de la Concordia junto al conjunto de organizaciones que se ocupan de la conservación de la lengua española.

En la misma categoría fue distinguido en 2002 el músico Daniel Barenboim, que lo recibió de forma conjunta con el ensayista estadounidense Edwar Said por su contribución conjunta a la búsqueda de alternativas para la paz a través de la cultura en el conflicto árabe-israelí.

En 2014 el dibujante y padre de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado ‘Quino’, logró también el premio de Comunicación y Humanidades, en cuyo palmarés le sucedió tres años después el conjunto humorístico Les Luthiers, mientras que en 2019 el sociólogo Alejandro Portes obtuvo el de Ciencias Sociales. EFE

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