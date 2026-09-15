Argentina supera a Colombia y es segunda en el medallero de los Suramericanos

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Buenos Aires, 15 sep (EFE).- La delegación de Argentina, anfitriona de los Juegos Suramericanos 2026, superó a la de Colombia para alcanzar el segundo puesto del medallero que domina Brasil, en la tercera jornada de competencias de la cita deportiva más importante de la región que se desarrolla hasta el 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe.

En las últimas 24 horas los locales sumaron más de una decena de medallas y alcanzaron las 44 (17 de oro, 8 de plata y 19 de bronce), para desplazar a los cafeteros al tercer lugar con 31 preseas (12 oros, 11 platas y 8 bronces).

En la cima, el poderoso equipo brasileño ya llegó a 21 de oro, 21 de plata y 16 de bronce, para un total de 58 medallas.

Este martes, Argentina sumó 12 medallas en patinaje artístico, ciclismo de ruta, esgrima, tiro y remo, que se sumaron a las 21 logradas el lunes.

Del cuarto al décimo lugar del medallero se ubican Venezuela, con 13 (4 oros, 5 platas y 4 bronces); Chile, con 17 (4 oros, 4 platas y 9 bronces); Perú, con 15 (2 oros, 7 platas y 6 bronces); Ecuador, con cinco (1 oro, 2 platas y 2 bronces); Uruguay, con 1 oro; Paraguay, con 2 platas y 4 bronces; y Panamá, con 1 bronce.

Las grandes estrellas de los Suramericanos son hasta el momento los nadadores: en la rama masculina el equipo de Brasil destaca con las cuatro medallas de Stephan Steverink y las tres de Breno Correia, Caio Pimputis y Guilherme Basseto, mientras que el equipo argentino femenino ya se colgó cuatro preseas gracias a la de Cecilia Dieleke y las tres de Macarena Ceballos.

Colombia dominó la jornada de martes en la plataforma de clavados: Sebastián Morales y Luis Uribe consiguieron oro y plata en el trampolín individual de un metro; y en el trampolín individual de tres metros también lograron los primeros dos lugares Daniela Zapata y Viviana Uribe.

Otro gran triunfo colombiano llegó en el patinaje de velocidad en 5.000 metros, en el que Gabriela Rueda y Yicel Giraldo conquistaron el primer y segundo puestos.

El tiro le aportó la segunda alegría dorada a Perú, cuando este martes el equipo mixto de pistola a diez metros se quedó con la cima de la clasificación.

El patinaje artístico libre le dio a Chile su cuarto oro de los Suramericanos 2026 con la gran performance de Josefa Ramos Mondaca.

La dorada venezolana del tercer día de competencia llegó a través de Yilihannys Jiménez, que se quedó con la disciplina de levantamiento de pesas en la categoría 57 kilos femenino. EFE

smo/gbf