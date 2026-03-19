Argentina y México, donde más aumentan los españoles residentes en el extranjero

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Madrid, 19 mar (EFE).- Argentina y México son los países donde más aumentó el número de españoles residentes en el extranjero durante 2025, con incrementos respectivos de 38.031 y 23.414, además de 15.679 en los Estados Unidos, según datos oficiales de 2025 publicados este jueves.

Figuran también en el grupo que encabeza la estadística de españoles totales que viven fuera: Argentina (543.971), Francia (329.548), Estados Unidos (236.394) y México (212.812).

El número de españoles que reside en el extranjero aumentó un 5,1 % ese 2025, hasta los 3,2 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) señala que cuatro de cada cinco nuevas inscripciones en ese registro durante 2025 correspondieron a nacidos fuera de España. De ellos, el 60,7 % vino al mundo en el país actual de residencia.

Por continentes, el 60 % de los inscritos tenía fijada la residencia en América, el 36,4 % en Europa y el 3,6 % en el resto del mundo.

De las nuevas inscripciones de 2025, la mayor parte correspondió a residentes en América (171.495 personas) y a nacidos en el país de residencia (179.241).

De las personas nacidas en España, el 62 % reside en Europa y el 25,4 % en América. Por edad, los mayores incrementos fueron de población de 16 a 64 años (69,5 %) y menores de 16 años (25,1 %).

La estadística se basa en el fichero central de inscripciones de españoles que viven de forma habitual fuera de España, sea o no esa su única nacionalidad.

Las nuevas inscripciones se corresponden a altas por cualquiera de las causas posibles, como nacimiento, nacionalización, omisión y emigración de España al extranjero. EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios 8014196324) (Infografía)