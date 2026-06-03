Argentinas salen a las calles contra los feminicidios en el aniversario de ‘Ni una menos’

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Buenos Aires, 3 jun (EFE).- Cientos de mujeres argentinas salieron este miércoles a las calles para protestar contra los feminicidios, tras el de la adolescente Agostina Vega que ha conmocionado al país, cuando se cumple el undécimo aniversario del nacimiento del colectivo feminista ‘Ni una menos’.

Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, la mayor concentración se desarrolla en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, pero también hay marchas en ciudades como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Paraná, Neuquén, Bariloche, Trelew y Comodoro Rivadavia.

La movilización convocada por el colectivo cada 3 de junio se realiza este año con la denuncia y entre la conmoción por el feminicidio de Agostina Vega, de 14 años, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado el pasado sábado en un descampado de la ciudad de Córdoba.

Claudio Berrelier, de 33 años y único imputado por este crimen, fue detenido después de que el video de una cámara de seguridad mostrara a la menor ingresando a su domicilio sin que se la viera salir.

‘Ni una menos’ responsabilizó al Poder Judicial de Córdoba del feminicidio y lo catalogó como una «desidia organizada por el Estado», al indicar, en una rueda de prensa celebrada el lunes, que al Gobierno del presidente Javier Milei la vida de las mujeres le «importa muy poco».

Córdoba, precisamente, es uno de los grandes escenarios de la movilización de este miércoles y donde cientos de personas reclaman más presupuesto para prevención y asistencia a las víctimas de violencia machista, protocolos eficaces de actuación judicial y policial, y políticas integrales para combatir las redes de trata.

En las marchas participan organizaciones de derechos humanos, grupos feministas, colectivos estudiantiles y representantes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de multitud de mujeres no vinculadas a movimientos sociales.

Las organizaciones feministas denuncian que desde la asunción de Milei, en diciembre de 2023, las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género fueron recortadas y las áreas que se ocupaban del diseño y ejecución de las políticas públicas fueron desmanteladas o cerradas.

La palabra «desendeudadas» en el lema de la marcha apunta a la necesaria autonomía económica de las mujeres y disidencias, y sirve para que el ajuste económico y la precarización limita la libertad.

En Argentina, una mujer fue asesinada por razones de género cada 44 horas durante 2025, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina divulgado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, lo que significarían 200 víctimas frente a las 228 del año anterior (-12,3%).

Estos datos, sin embargo, fueron cuestionados por organizaciones feministas, que sostienen que las estadísticas judiciales no recogen todos los casos y que hubo al menos 71 víctimas más. EFE

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