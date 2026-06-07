Armenia vota en un test para el primer ministro y su distanciamiento de Rusia

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Los armenios votan este domingo en unas elecciones legislativas que ponen a prueba el apoyo de la población al giro del primer ministro Nikol Pashinián hacia Occidente en detrimento de Rusia.

Oficialmente, Armenia y Rusia, unidos por dos siglos de historia dentro del imperio ruso y posteriormente del soviético, siguen siendo aliados.

Pero Ereván multiplica las críticas hacia Moscú, que no impidió que Azerbaiyán recuperara por la fuerza el enclave de Karabaj, y se acerca a la Unión Europea (UE) y a Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha expresado su apoyo «total» a Pashinián.

Tras votar en Ereván, el primer ministro afirmó que Armenia optará por el equilibrio entre Rusia y Occidente.

«Aceptaremos la decisión del pueblo, sea cual sea» en estas elecciones, declaró Pashinián a los periodistas.

Las elecciones del domingo se celebran tras años de profundos cambios en Armenia, desde la llegada al poder de Pashinián después de las manifestaciones de 2018.

Este pequeño país de mayoría cristiana del Cáucaso sigue bajo el impacto de su derrota militar frente a Azerbaiyán en 2020 y de la pérdida de Karabaj en 2023, que provocó el éxodo de decenas de miles de armenios de este territorio montañoso disputado desde hace décadas.

Pashinián, un experiodista de 51 años, presentó estos comicios como una elección entre una paz duradera con Bakú y una vuelta a la guerra.

La Fiscalía afirma haber abierto ya 165 investigaciones por «presuntos casos de obstrucción del proceso electoral», mientras que el partido opositor Alianza Armenia, del expresidente Robert Kocharián, ha acusado a las fuerzas del orden de haber detenido a miembros de su equipo de campaña.

– Resentimiento hacia Moscú –

Pashinián reprocha a Moscú no haber prestado ayuda a Armenia durante la guerra de 2020.

Rusia había desplegado fuerzas de mantenimiento de la paz en Karabaj, pero no intervino directamente, preocupada por preservar sus relaciones con Azerbaiyán, otra antigua república soviética.

Ante esta situación, Pashinián congeló la participación armenia en una alianza regional liderada por Moscú y buscó reforzar los lazos con Bruselas y Washington, llegando incluso a evocar una posible adhesión de su país a la UE.

A finales de mayo, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que no se repita el «escenario ucraniano», al considerar que la intención de Kiev de adherirse a la UE condujo a la invasión rusa en 2022.

En realidad, Kiev solo firmó en 2014 un acuerdo de asociación con la Unión Europea.

Rusia ha prohibido la importación de una serie de productos agrícolas armenios y se le acusa de intentar influir en las elecciones.

Hay muchos armenios en Rusia, principal socio comercial de Armenia y mercado clave para sus exportaciones.

– Apoyo europeo –

Pashinián niega querer romper con Moscú.

Su principal rival, el empresario rusoarmenio Samvel Karapetián, ha advertido contra un «acercamiento imprudente» a Occidente.

«Rusia es y seguirá siendo nuestro socio estratégico y nuestro principal socio económico», declaró.

Los europeos no ocultan su deseo de que gane Pashinián, cuyo partido, Contrato Civil, lidera las encuestas.

Pero con 19 partidos y bloques compitiendo por 101 escaños, las elecciones podrían dar lugar a un Parlamento fragmentado.

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