Arranca el Torneo Apertura uruguayo y seis equipos suman su primer triunfo

2 minutos

Montevideo, 8 feb (EFE).- El Torneo Apertura del fútbol de Uruguay subió el telón este fin de semana y Nacional, Peñarol, Liverpool, Central Español, Cerro Largo y Deportivo Maldonado sumaron sus primeros tres puntos.

El actual campeón del balompié local, Nacional, inició su andar en esta competencia con la mira puesta en la repetición del título y derrotó al Boston River con marcador de 0-2 con goles que vinieron de parte de Maximiliano Gómez y Tomás Verón Lupi.

Por su parte, Peñarol, que viene con la inspiración haberse coronado en la Supercopa Uruguaya ante el Nacional el pasado fin de semana, se impuso con comodidad 3-1 con tantos de los jugadores Matías Arezo, Gary Kagelmacher y Gastón Togni, todos en la primera mitad mientras que por la visita descontó Lucas Dure.

El recién ascendido Central Español sorprendió en su debut y despachó al Progreso 0-3 con un ataque que estuvo encabezado por Raúl Tarragona, Marcos Montiel y Fernando Camarda.

Dos goles en la primera parte del partido por parte de Facundo Barceló y Diego Romero fueron suficientes para que el Liverpool despachara en su visita al Albión quienes descontaron un gol gracias a Álvaro López.

El Deportivo Maldonado superó 2-4 al Racing en un encuentro en el que Matías Espíndola, Renato César, Joaquín Fernández Pertusso y Sebastián Tormo fueron los encargados de traspasar las redes mientras que por los locales descontaron en el marcador Sebastián da Silva y Tomás Habib.

El Cerro Largo derrotó por la mínima de 0-1 al Juventud con gol de Tiziano Correa mientras que el Wanderers y Defensor Sporting firmaron el empate a un tanto por bando con goles de Luciano Cosentino y Facundo Castro.

La jornada cerrará este lunes con el encuentro entre el Cerro quienes recibirán la visita del Danubio. EFE

