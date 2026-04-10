Arranca en Portugal el nuevo sistema de reciclaje de envases para alcanzar metas europeas

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Lisboa, 10 abr (EFE).- Portugal pone en funcionamiento este viernes el llamado Sistema de Depósito y Reembolso (SDR) de envases de bebidas de un único uso, una iniciativa con la que pretenden aumentar las tasas de reciclaje en el país para alcanzar las metas europeas.

En concreto, este sistema, bajo la marca ‘Volta’, establece que por cada botella o lata de plástico, aluminio o acero, y con una capacidad de hasta tres litros, se cobren al consumidor 10 céntimos que serán devueltos cuando el envase se entregue en puntos de recogida habilitados.

El envase también deberá tener el símbolo ‘Volta’ y un código de barras legible.

Dicho reembolso se podrá obtener mediante un cupón canjeable por efectivo o por descuentos en compras, ya sea digitalmente a través de tarjetas de fidelización u otras opciones electrónicas.

También se ofrecerá la posibilidad de donar esa cuantía a organizaciones benéficas.

Este sistema consta de cerca de 3.000 puntos de recogida automáticos y 8.000 puntos de recogida manuales distribuidos por supermercados e hipermercados del país, así como 48 kioscos.

Los embalajes vacíos y en buenas condiciones también podrán ser devueltos en las cafeterías, restaurantes y hoteles en los que hayan sido adquiridos.

Según datos del Gobierno de centroderecha luso, este proyecto ha implicado una inversión total de cerca de 150 millones de euros, financiada por los fabricantes, y generará 1.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

Preparado en articulación con el Ejecutivo, ha sido desarrollado por un consorcio que reúne a las industrias de refrescos, aguas y cervezas y las empresas de la distribución alimentaria.

Con este sistema buscan alcanzar las metas europeas de recogida selectiva de envases de bebidas de uso único de hasta tres litros, fijadas en el 90 % para el año 2029.

De acuerdo con el Ejecutivo, la previsión es que la tasa ronde entre el 40 % y el 70 % este año, el 80 % en 2027.EFE

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