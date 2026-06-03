Arrestado el comandante del petrolero ruso interceptado por Francia el domingo

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París, 3 jun (EFE).- El comandante ruso del petrolero Fagor, de esa misma nacionalidad, interceptado por Francia el domingo y sujeto a sanciones internacionales ha pasado bajo custodia policial, informó este miércoles la Fiscalía de Brest (noroeste francés).

El comandante del Fagor, con 23 tripulantes, se arriesga a ser castigado con un año de prisión y 150.000 euros de multa por los cargos de falso pabellón y saltarse el control de las autoridades francesas.

La intecepción del petrolero fue anunciada el lunes por el propio presidente francés, Emmanuel Macron, quien aclaró que la misma se había producido en «estricto» cumplimiento del derecho del mar.

La operación la llevó a cabo la Marina francesa en aguas del Atlántico, en alta mar, con el apoyo de varios socios internacionales, entre ellos el Reino Unido.

En su mensaje del lunes, Macron consideró «inaceptable» que determinados buques intenten eludir las sanciones internacionales, vulneren las normas marítimas y contribuyan a financiar la guerra que Rusia mantiene contra Ucrania desde hace más de cuatro años.

La Prefectura Marítima del Atlántico ya precisó que la intercepción del petrolero se produjo a más de 400 millas náuticas al oeste del extremo de Bretaña, y que procedía de Múrmansk, en Rusia.

El buque se dirigía hacia la ciudad balnearia de Limbe, en Camerún, país del que estaba abanderado.

Pero la Marina francesa sospechó que probablemente se trataba de una bandera falsa y decidió abordar el buque, tal como lo permite la Convención de Montego Bay sobre el Derecho del Mar.

Según Rusia, no obstante, la operación estuvo «al límite de la piratería internacional».

Este es el tercer buque ruso de la denominada «flota en la sombra» -vinculada al transporte de petróleo ruso- que Francia intercepta en lo que va de año.

El petrolero Grinch fue capturado en el mar de Alborán el 22 de enero de 2026 y el Deyna fue interceptado el 20 de marzo pasado en el Mediterráneo occidental, también sospechoso de operar bajo bandera falsa para transportar crudo ruso sancionado. En septiembre de 2025, las autoridades francesas intervinieron asimismo el barco Boracay. EFE

atc/fpa