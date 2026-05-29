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Arrestado un agente de ICE acusado de disparar a un migrante venezolano en Minnesota

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Austin (Texas), 29 may (EFE).- Las autoridades estadounidenses arrestaron este viernes a un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que fue acusado de haber disparado a un migrante venezolano este año en Minnesota y haber mentido sobre el suceso.

El acusado, Christian Castro, quien que se enfrenta a cuatro cargos de agresión en segundo grado, fue arrestado en Texas luego de que investigadores de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lo localizaran, según informó la fiscalía del condado de Hennepin en un comunicado. EFE

aaca/lfp/lss

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