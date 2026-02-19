Asalto anfibio a orillas del Báltico: la OTAN y España ensayan un desembarco de guerra

Imane Rachidi

Putlos (Alemania), 19 feb (EFE).- Soldados desembarcando desde helicópteros sobre una costa nevada, lanchas flotando en el oleaje gris del Báltico y vehículos blindados emergiendo hacia una playa rodeada de dunas y árboles: la escena, simulada, evoca un escenario de guerra real en la costa alemana para mostrar la fuerza de despliegue rápido de la OTAN.

La Alianza ha tomado una franja costera frente a Putlos, poniendo en escena una operación anfibia compleja con fuerzas españolas y turcas, el mayor ejercicio de la OTAN este año, para demostrar al enemigo la capacidad de reacción rápida de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF), su fuerza multinacional de respuesta inmediata.

“La Alianza está unida y está preparada para actuar; está lista para intervenir y demuestra lo que los socios europeos pueden aportar”, afirmó el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, quien, tras ver el ensayo militar, zanjó las dudas estadounidenses sobre el gasto militar de España: “No dudo de la fiabilidad ni la determinación de los aliados de la OTAN”.

La ARF, creada en 2024 como fuerza multinacional de alta disponibilidad, fue puesta este año a disposición del Mando Conjunto de Fuerzas (JFC) de Brunssum (Países Bajos) para un entrenamiento en Europa Central, dentro del ejercicio ‘Steadfast Dart’.

Con unos 2.500 militares implicados en la demostración, de un total de 10.000 efectivos de 13 países desplegados en Alemania, la maniobra combinó reconocimiento aéreo, inserciones de fuerzas especiales, apoyo aéreo y desembarco de vehículos anfibios.

El capitán Joaquín Juan-Dalac, oficial de relaciones públicas del Mando Componente de Operaciones Especiales, explicó a EFE que el ejercicio se divide en una primera fase logística y una segunda de integración operativa.

“Ha sido un esfuerzo logístico muy grande que permite a los países familiarizarse con las vías más adecuadas y los recursos más útiles a la hora de desplegar”, señaló, al destacar que la integración multinacional alcanza el nivel táctico, operacional y estratégico.

Las fuerzas turcas y españolas son “capaces de llegar aquí en menos de diez días si fuera necesario”, agregó a EFE el portavoz del JFC Brunssum, el coronel Matthias Boehnke, al ser preguntado por el realismo de la rapidez prometida a la hora de desplegar fuerzas del sur de Europa en el norte ante una crisis.

Según explicó, los buques se concentraron en Rota (España) y podrían haber navegado a máxima velocidad, aunque en esta ocasión aprovecharon el tránsito como parte del adiestramiento.

Este año no hubo tropas estadounidenses o canadienses, aunque ambos participaron en la planificación. “Este año es una fuerza principalmente europea y hemos demostrado que sí podemos”, afirmó.

Vehículos anfibios y fuerzas especiales

La demostración comenzó con sobrevuelo de aviones eurocaza alemanes a modo de apoyo antes del reconocimiento por helicópteros navales, seguido de la actuación de buceadores de Fuerzas de Operaciones Especiales marítimas españolas, encargados de inspeccionar las aguas próximas y asegurar la playa.

Una vez despejada la zona, generaron humo verde para indicar que el tramo de costa está asegurado, guiando así el asalto desde el mar.

A continuación, seis lanchas de desembarco precedieron la llegada de los vehículos anfibios turcos Zaha, blindados que pueden alcanzar hasta 13 kilómetros por hora en el mar y 70 en tierra, transportar a 21 infantes de marina y están equipados con ametralladora de 12,7 milímetros y lanzagranadas automático de 40 milímetros.

Los pelotones avanzaron desde la playa hacia la zona de dunas y el bosque posterior, protegidos por el blindaje y la potencia de fuego de los Zaha.

En paralelo, fuerzas de operaciones especiales españolas realizaron inserciones mediante la técnica de soga rápida desde helicópteros, lo que permite desplegar tropas sin necesidad de aterrizaje y en entornos potencialmente hostiles.

Después, los equipos en tierra solicitaron apoyo aéreo a helicópteros turcos, en un reflejo de la coordinación entre maniobra terrestre y acción aérea.

Esto es disuasión, y en un escenario real en el que se requiere rapidez, la Fuerza Aérea sería la primera en responder, mientras que las capacidades marítimas y aéreas se desplegarían progresivamente.

“¿Somos perfectos? No. Tenemos que seguir aprendiendo y mejorar, para eso la OTAN ha acordado gastar más”, reconoció Boehnke, quien subrayó que la Alianza extrae lecciones de la guerra en Ucrania y adapta procedimientos a la guerra moderna.

El capitán español destacó que ejercicios como este permiten comprender mejor los procedimientos de otros aliados y aprovechar sus fortalezas. “Es una oportunidad única de entender cómo funcionan nuestros aliados y de integrar mejor las operaciones”, afirmó.

El buque español Castilla, que alberga el puesto de mando marítimo, regresará a España a mediados de marzo.

El ensayo en Putlos fue una representación calculada de cómo la OTAN busca demostrar que puede reaccionar con rapidez y unidad ante cualquier amenaza a un aliado. EFE

