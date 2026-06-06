Ascienden a 35 las embarcaciones afectadas por incendio en puerto ecuatoriano de Manta

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(Actualiza con el número de embarcaciones afectadas)

Quito, 6 jun (EFE).- Al menos 14 embarcaciones pesqueras y 21 lanchas quedaron afectadas este sábado por incendios registrados en el puerto de la ciudad ecuatoriana de Manta, sin que se conozcan aún las causas que provocaron el suceso, que ha dejado imágenes en las que se aprecian grandes columnas de fuego y humo negro.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 actualizó la cifra inicial de ocho embarcaciones pesqueras afectadas y apuntó que los dos heridos registrados con quemaduras fueron trasladados a diferentes centros de salud.

Subrayó que el sistema de videovigilancia y la coordinación de esfuerzos institucionales se mantiene permanente, mientras las autoridades competentes toman los procedimientos necesarios.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) indicó que el incendio ocurrió en embarcaciones ubicadas en el área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta, y apuntó que coordina con las autoridades locales la evaluación de daños y análisis de necesidades.

El ECU 911 precisó que recibió a las 11:52 hora local (16:52 GMT) una alerta que reportó el incendio de una embarcación en el Muelle Pesquero de la Autoridad Portuaria de Manta, en la provincia de Manabí (oeste).

Indicó que, como medida de seguridad, se restringió el acceso de ciudadanos al sector. EFE

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