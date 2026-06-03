Ascienden a ocho los muertos tras el ataque de un dron ucraniano en la región de Donetsk

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(Actualiza número de fallecidos por el ataque)

Moscú, 3 jun (EFE).- Ocho civiles murieron y otros 11 resultaron heridos tras el ataque de un dron ucraniano contra un autobús en la anexionada Donetsk, denunció hoy el líder prorruso de la región, Denís Pushilin.

«El número de fallecidos en el ataque de un dron del Ejército ucraniano contra un autobús de pasajeros en Yenákievo aumentó a ocho», afirmó en declaraciones al canal de televisión Zvezda.

Anteriormente el líder regional denunció en su cuenta de Telegram que «los fascistas ucranianos perpetraron esta madrugada otro acto de agresión inhumana y sin precedentes», al señalar que según datos preliminares siete civiles murieron y otros once recibieron heridas de diversa gravedad».

Pushilin indicó que todos los heridos reciben la atención médica necesaria y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas los ataques contra las rutas logísticas de la retaguardia rusa que abastecen el frente y conectan la anexionada península de Crimea con la Rusia continental, parte de las cuales atraviesan los territorios de Donetsk bajo control ruso.

Estos ataques han provocado un déficit de combustible en Crimea y obligado a las autoridades rusas a restringir la venta de combustible.EFE

mos/cg