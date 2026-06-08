Asesinado obispo católico de un disparo en Mozambique

afp_tickers

1 minuto

Un obipo católico designado por el papa León XIV al frente de una región central de Mozambique fue asesinado el sábado en su casa, en circunstancias que la iglesia del país calificó como «extrañas».

Al obispo Osorio Citora Afonso, de 54 años, le dispararon en el pecho «probablemente con una sola bala», dijo a periodistas el portavoz policial Maximino Amilcar, frente a la residencia del prelado en la ciudad de Quelimane.

Agregó que «en este momento no es fácil dar detalles».

El Vaticano dijo que el papa «se enteró con profunda tristeza del grave acto de violencia que llevó a la muerte de Su Excelencia, Monseñor Osorio Citora Afonso».

El presidente de Mozambique, Daniel Chapo, emitió un comunicado en el que expresa su «profunda tristeza» por la muerte de Afonso, y la calificó como «una pérdida irreparable para la sociedad mozambiqueña».

La Conferencia Episcopal mozambiqueña señaló que Afonso fue «encontrado sin vida en circunstancias extrañas que deben ser esclarecidas».

Cerca de una cuarta parte de la población del país africano, una excolonia portuguesa, es católica, según el censo más reciente de hace casi una década.

str-clv/rmb/jhb/rlp/mas/mvl