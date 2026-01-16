Asesinan a 11 policías en México durante la primera quincena de 2026, según ONG

2 minutos

Ciudad de México, 16 ene (EFE).- Al menos 11 policías fueron asesinados en México durante los primeros 15 días de 2026, de acuerdo con el registro de prensa de la organización civil Causa en Común.

La cifra es menor a los 19 casos reportados en el mismo periodo de 2025, según los datos históricos de la misma organización.

De los 11 casos de 2026, Michoacán concentró cuatro víctimas; Morelos, tres; y Colima, Estado de México, Puebla y Sinaloa, una cada uno.

En Michoacán, el registro incluye el homicidio de Javier Tennis Ceja, policía municipal en Tocumbo, ocurrido 1 de enero, así como el de Luis Manuel Mendoza Montalvo, Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García, policías municipales asesinados en la localidad de Zamora el pasado 10 de enero.

En Morelos, se reportó el asesinato de un policía municipal en Jonatepec, el 5 de enero, caso en el que el registro asentó que “había abandonado su guardia por algunas horas”, además de los homicidios de Daniel Toledo y Gabriel Castrejón, policías ministeriales de corporación estatal en Jiutepec, el 15 de enero.

En Sinaloa, se documentó el caso de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, identificado como elemento municipal de tránsito en Aguaruto.

En Colima, el registro consignó el asesinato de un policía estatal en la capital del mismo nombre el 1 de enero, mientras que en el Estado de México se reportó otro caso en Cuautitlán el 11 de enero.

En Puebla, se incluyó el homicidio de Alfonso ‘N’, señalado como expolicía municipal en San Martín Texmelucan.

Causa en Común informó que en todo 2025 se documentaron 348 policías asesinados, “prácticamente un policía es asesinado en nuestro país cada día”, lo que representó un incremento de 9 % frente a 2024.

Los estados con más casos fueron Sinaloa (48), Guerrero (39), Guanajuato (36), Michoacán (34) y Veracruz (24).

La organización añadió que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, los primeros 14 meses de la Administración de la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, se registraron al menos 442 policías asesinados y urgió a fortalecer la profesionalización, condiciones laborales y acciones de investigación para reducir la impunidad en estos homicidios. EFE

jsm/csr/seo