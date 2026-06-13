Atacan con explosivos la sede de la agencia de control minero en el sur de Ecuador

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Quito, 13 jun (EFE).- La sede de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) de la ciudad de Machala, capital de la provincia costera de El Oro, en el sur de Ecuador, fue atacada la noche del viernes con artefactos explosivos que causaron daños materiales pero no se registraron personas heridas, confirmaron fuentes policiales.

La detonación se produjo en las instalaciones del organismo estatal encargado de supervisar la actividad minera en el país, que depende del Ministerio de Ambiente y Energía.

El coronel Remigio Albiño, comandante policial de la provincia de El Oro, señaló que tras la detonación «se activaron todas las unidades del sector» y explicó que el artefacto explosivo fue lanzado desde el interior de un automóvil que iba acompañado por una motocicleta.

Según el jefe policial, la explosión afectó a varios edificios y en el lugar se encontró «un panfleto» que hacía alusión a la Arcom y a funcionarios de la institución, sobre presuntas extorsiones que se estarían produciendo allí.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el tipo de explosivo utilizado ni sobre los posibles responsables del ataque.

Por su parte, desde el Ministerio condenaron «enérgicamente» el ataque, al que calificaron de «atentado con explosivos», y detallaron que se produjo pocas horas después de 88 operativos contra la minería ilegal en diferentes zonas de la provincia de El Oro.

«No es una coincidencia, es una reacción de quienes pretenden intimidar a un Estado que ha decidido enfrentar a las mafias con firmeza», señalaron. EFE

af/jrh