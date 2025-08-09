The Swiss voice in the world since 1935

Ataque armado a embarcaciones en Ecuador deja al menos cuatro muertos y seis heridos

Guayaquil (Ecuador), 9 ago.- Un nuevo ataque armado contra embarcaciones pesqueras en altamar, frente a las costas de la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, ha dejado, hasta el momento, cuatro personas muertas y otras seis heridas, según informaron este sábado medios locales.

El ataque se registró la tarde del viernes, pero no fue hasta este sábado que la Policía confirmó el hecho, después de que los cuerpos de varios pescadores empezaron a llegar hasta Puerto Bolívar, en la ciudad de Machala, capital de El Oro.

Los pescadores habían salido a faenar cuando fueron interceptados por varios sujetos que se transportaban en tres lanchas rápidas y que empezaron a dispararles de manera indiscriminada.

Una de las embarcaciones fue incendiada por los atacantes, por lo que no se descarta que existan más personas fallecidas.

La Policía indicó que el ataque obedece a una disputa entre dos organizaciones delictivas, Los Lobos, una de las más grandes y violentas del país, y una facción denominada Los Lobos Saobox, quienes buscan apoderarse de las rutas marítimas de pesca, según señaló diario El Universo.

Disparo contra cuartel policial

Durante la madrugada del sábado también fue atacado el cuartel policial de esa provincia, ubicado en Machala, aunque las autoridades no han señalado si ambos hechos están relacionados.

La Policía dijo en un comunicado que dos personas a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y dispararon en contra de las instalaciones, un atentado que no dejó muertos ni heridos.

En el sitio, personal de Criminalística encontró una vaina percutida asociada a un arma larga y posteriormente se procedió a reforzar la seguridad perimetral de la instalación policial.

El Oro es una de las cuatro provincias que está bajo el estado de excepción decretado el miércoles por el presidente Daniel Noboa, debido a los altos niveles de violencia que se registran en estas zonas.

Una escalada de violencia que persiste pese a que en 2024 el mandatario declaró un «conflicto armado interno» para combatir a las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, pero que en los últimos años han diversificado su actividad delictiva hacia las extorsiones, los secuestros y la minería ilegal.

Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4.619 homicidios, la cifra más alta de su historia en un periodo de medio año, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos. EFE

cbs/eav

