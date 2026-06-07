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Ataque armado deja cinco fallecidos y seis heridos en la provincia ecuatoriana del Guayas

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Quito, 7 jun (EFE).- Un ataque armado ocurrido la madrugada de este domingo dejó cinco fallecidos y seis heridos en el municipio de Durán, en la provincia costera del Guayas (suroeste), una de las más afectada por la violencia en Ecuador.

La Policía detalló que el ataque ocurrió a las 01:54 hora local (06:54 GMT) cuando cuatro personas, vestidas de negro y con gorras, llegaron en un vehículo y comenzaron a disparar contra gente que se encontraban en un local, para posteriormente huir del lugar.

Las edades de los fallecidos -todos hombres- oscilan entre los 19 y los 40 años, de acuerdo con el reporte policial al que EFE tuvo acceso.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», y que vincula, principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

sm/cpy

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