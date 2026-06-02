Ataque ruso a gran escala deja once muertos y decenas de heridos en Ucrania

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Las fuerzas rusas atacaron Ucrania el martes de madrugada con cientos de drones y decenas de misiles balísticos que dejaron al menos once muertos en el país, cuatro de ellos en Kiev, informaron las autoridades.

Desde febrero de 2022, Moscú lleva a cabo una ofensiva de grandes dimensiones contra Ucrania en la que bombardea diariamente sus ciudades, lo que ha provocado que Kiev también intensifique sus represalias, especialmente al interior del territorio ruso.

Desde finales de la semana pasada, las autoridades ucranianas advertían de la posibilidad de un ataque masivo de Rusia, que había instado a los ciudadanos extranjeros a salir de Kiev.

En la capital, los periodistas de la AFP escucharon sirenas de ataque antiaéreo resonar por toda la ciudad, que dieron paso a una serie de fuertes explosiones en plena noche.

Algunos residentes acudieron a los refugios y a las estaciones de metro cargando bolsas y mantas, constataron periodistas de la AFP.

El ejército de Rusia dijo que llevó a cabo un «ataque masivo» contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania, en el que se utilizaron «armas de alta precisión» como proyectiles hipersónicos.

El ataque, llevado a cabo «en respuesta a los actos terroristas del régimen de Kiev», apuntó durante la noche a objetivos en la capital ucraniana, en Zaporiyia (sur), Járkov (este) y Dnipropetrovsk (centro-este), precisó el ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

También fueron golpeadas instalaciones energéticas y de transporte vinculadas al ejército ucraniano en otras regiones, según la misma fuente.

La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró que Moscú lanzó 656 drones y 73 misiles balísticos, que son más difíciles de interceptar para la defensa antiaérea. De ellos, fueron derribados 602 aeronaves no tripuladas y 40 proyectiles.

«Se confirmó la muerte de cuatro personas en la capital», aseguró alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en la plataforma de mensajería Telegram. También reportó al menos 65 heridos.

En el este del país, en la ciudad industrial de Dnipró, el gobierno local informó de siete muertos y alrededor de 35 heridos.

Quince personas resultaron lastimadas también en Járkov, igualmente en el este de Ucrania, entre ellas un niño, describió en Telegram el alcalde Igor Terejov.

Periodistas de AFP vieron explosiones y enormes columnas de humo que se elevaban sobre Kiev al amanecer. Trabajadores de emergencia limpiaban los escombros de un edificio residencial alcanzado por el ataque.

Al menos una parte de la ciudad quedó sin electricidad tras el bombardeo, señaló la misma fuente.

– Los ataques se intensifican –

Del lado ruso, un civil murió el lunes en la región de Kursk, cerca de la frontera, en un ataque con drones ucranianos, indicó el gobernador local, Aleksandr Khinchtein.

Un incendio se desató en la refinería de Ilski, en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, a raíz de un ataque con esas aeronaves no tripuladas, según el cuartel general operativo de la región.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había afirmado el viernes que Moscú preparaba «un nuevo ataque masivo» contra Ucrania, mientras que Rusia pidió a los diplomáticos extranjeros que abandonaran Kiev.

En mayo, el número de misiles rusos lanzados fue uno de los más elevados desde el inicio del conflicto: 211 en el mes, incluido un misil balístico de alcance intermedio Oreshnik capaz de transportar ojivas nucleares, utilizado por tercera vez desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Rusia también lanzó 8.150 drones de largo alcance contra Ucrania en mayo, un 24% más que en abril, según una recopilación de estos datos que se publica a diario.

Este número récord de ataques con drones de largo alcance contra Ucrania se registró a pesar de una tregua de tres días a partir del 9 de mayo que hizo albergar brevemente la esperanza de una reanudación del proceso de negociación para poner fin a la guerra.

Moscú y Kiev se acusaron mutuamente de violar ese alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha intentado mediar entre las partes sin éxito.

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