Ataque ucraniano mata a cuatro personas en Crimea anexada por Rusia

afp_tickers

5 minutos

Un bombardeo ucraniano mató a cuatro personas en Crimea, anunciaron el jueves las autoridades de esta península anexada por Rusia, un día después de un ataque con drones contra sitios energéticos y militares en San Petersburgo, donde se celebra el principal foro económico ruso.

Los ataques ucranianos llevaron al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, a advertir del «riesgo de una escalada» en el conflicto, que enfrenta a Rusia y Ucrania desde hace cuatro años.

«Según los primeros reportes, tres personas murieron y otras siete resultaron heridas a causa de un bombardeo enemigo contra edificios no residenciales en Simferópol», publicó en Telegram el jefe de las autoridades de Crimea, Serguéi Aksionov.

Horas después, Aksionov anunció una cuarta persona muerta y tres heridos adicionales, tras un ataque ucraniano con drones contra un tren que circulaba entre las localidades de Azovskoie y Kertch, en el noreste de la península.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el jueves que fueron interceptados y derribados 272 drones ucranianos sobre varias regiones rusas.

Las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas y ambas partes se atacan de forma regular.

Según Rubio, Ucrania «se hizo más eficiente para lanzar ataques de largo alcance dentro de Rusia».

«Ninguna de las dos partes ha estado dispuesta a hacer las concesiones necesarias para restablecer la paz, en particular del lado ruso», señaló Rubio, quien reiteró que Washington está «listo» para colaborar para poner fin al conflicto.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski calificó los ataques en San Petersburgo como «justos», un día después de la muerte de 23 personas en Ucrania en una salva de misiles y drones rusos.

Se espera que unas 20.000 personas de 130 países asistan al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento de tres días que comenzó el miércoles.

El presidente ruso, Vladimir Putin, pronunciará el viernes el discurso principal del foro, y el Kremlin prometió «respuestas sistemáticas» al ataque contra la ciudad.

El ataque ucraniano dañó «varias» infraestructuras sin causar víctimas, declaró el gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov.

– Terminal petrolera atacada –

Por el contrario, siete personas murieron en un ataque ucraniano con drones contra un autobús que realizaba el trayecto entre Moscú y Crimea, anexionada por Rusia en 2014, según las autoridades instaladas por Rusia.

También falleció un obrero en un ataque ucraniano en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, y otro civil en la parte ocupada de la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, según las autoridades locales.

Del lado ucraniano, bombardeos rusos causaron al menos una decena de muertos en varias regiones, según las autoridades locales.

Ucrania afirmó que golpeó la Terminal Petrolera de San Petersburgo y la cercana base militar de Kronstadt.

Durante una rueda de prensa en Kiev, Zelenski dijo que Ucrania respondía al masivo ataque ruso de la víspera. Los rusos «deben saber que si utilizan drones y misiles contra nosotros, haremos lo mismo», subrayó.

De su lado, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, de visita en Kiev, destacó que «mientras Ucrania sigue resistiendo, innovando y logrando victorias en el campo de batalla, Rusia está cada vez más desesperada».

Los ataques perturbaron el funcionamiento del principal aeropuerto de San Petersburgo, antigua capital imperial rusa.

Un periodista de la AFP observó humo en la distancia desde la sede del foro mientras los delegados llegaban a las primeras sesiones.

Valéria, una empresaria de 32 años que llegó desde Moscú para participar en el foro, declaró a la AFP que no le asusta la posibilidad de nuevos ataques ucranianos.

«Llevamos años conviviendo con este tipo de ataques», explicó.

– El «Davos» ruso –

Desde que Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, el Foro de San Petersburgo, antes conocido como el «Davos» ruso, se ha convertido en un reflejo del rechazo de las potencias occidentales hacia Moscú.

En ediciones anteriores a la guerra, contó con la presencia de mandatarios de Alemania, Francia o Japón.

Este año, la lista de participantes incluye a líderes de países aliados de Rusia, como los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, además de ministros de países como Cuba, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Estados Unidos estará representado por Rodney Mims Cook Jr., presidente de la Comisión de Bellas Artes que supervisa el nuevo salón de baile de la Casa Blanca de Donald Trump. También fueron invitados la comentarista ultraconservadora Candace Owens, el actor estadounidense Steven Seagal y representantes del partido alemán de extrema derecha AfD.

bur/clr/cn/mas/lb/meb