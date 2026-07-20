Ataques mutuos entre Ucrania y Rusia dejan al menos 14 muertos

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Los ataques ucranianos en la región fronteriza rusa de Bélgorod causaron la muerte de seis personas el lunes, según informaron las autoridades, mientras que Kiev reportó ocho fallecidos tras ataques rusos.

Rusia ha intensificado sus bombardeos sobre Ucrania, matando a decenas de personas en ataques con misiles desde principios de mes, y Kiev ha incrementado los ataques de represalia.

En Shebekino, en la provincia fronteriza rusa de Belgorod, un dron ucraniano impactó un autobús de pasajeros, informó en redes sociales el gobernador interino, Alexander Shuvaev.

«Cinco civiles inocentes, entre ellos un menor, murieron como resultado de este ataque (…) Además, 23 civiles resultaron heridos», dijo. Un ataque posterior contra un autolavado causó la muerte de un hombre, añadió Shuvaev.

En Ucrania, las autoridades dijeron que ataques rusos contra las ciudades de Pavlograd y Kramatorsk dejaron dos muertos en cada una, y otras cuatro personas murieron en las regiones sureñas de Odesa y Zaporiyia.

En Pavlograd, en la región de Dnipropetrovsk (centro-este), dos personas fallecieron y 15 resultaron lesionadas, según el jefe de la administración regional, Oleksandre Ganja.

En Kramatorsk, una de las dos últimas ciudades importantes de la región oriental de Donetsk aún bajo control ucraniano, bombardeos rusos causaron dos muertos y cuatro heridos, según informó la policía regional a través de Telegram.

En tanto, en la sureña Zaporiyia, una persona murió y nueve resultaron heridas, según el responsable regional, Iván Fedorov.

Además, siete personas resultaron lesionadas en un ataque contra Jersón (sur), según la administración regional.

En la madrugada del lunes, Moscú y su región sufrieron un gran ataque con drones ucranianos que dejó 10 heridos, entre ellos tres chinos, y provocó un incendio en un importante complejo industrial.

El Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de un expediente por «atentado» a raíz de este «ataque masivo de las fuerzas ucranianas en la región de Moscú».

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