Ataques rusos con misiles dejan al menos dos muertos en la capital ucraniana

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Al menos dos personas murieron el jueves en una serie de ataques rusos con misiles contra la capital ucraniana de Kiev, donde periodistas de la AFP escucharon decenas de explosiones violentas.

El ataque contra Kiev ocurre un día después de una serie de bombardeos rusos que atentaron particularmente contra la infraestructura de transporte, ferroviario y marítimo, causando siete muertos.

«La capital es atacada por misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!», escribió en Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reclamó en Telegram que «los principales objetivos del ataque han sido Kiev y las infraestructuras civiles: edificios residenciales, una sala de maternidad, instalaciones energéticas e infraestructuras logísticas».

«Ya se sabe que dos personas han muerto», lamentó el presidente, quien el miércoles declaró ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que sus fuerzas golpearían las instalaciones rusas de calefacción y energía en el invierno.

Pero el canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que no habrá «pausa» en la guerra y acusó a Europa de buscar detener el conflicto para «dotar al régimen de Kiev con armas».

La capital ucraniana, con unos tres millones de habitantes, es desde hace varios días objetivo de bombardeos con drones, en medio de una intensificación de los ataques de largo alcance por ambas partes en el frente.

Al menos dos personas murieron el miércoles en Kiev y otras 43 resultaron heridas en bombardeos que dañaron, entre otros lugares, una gasolinera, un centro de negocios y varias tiendas, según las autoridades municipales.

El director de los ferrocarriles ucranianos, Oleksandr Pertsovsky, indicó que la red ferroviaria de Kiev estaba «bajo el fuego» y pidió a los pasajeros «máxima» vigilancia.

En la región de Odesa, en el sur, un ataque ruso alcanzó un carguero con bandera de Antigua y Barbuda y mató a su capitán ucraniano, informó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper.

Este ataque también tuvo como objetivo infraestructuras civiles y generó varios incendios en almacenes donde se almacenan medicamentos y alimentos, indicó en Telegram.

El Ministerio ruso de Defensa, por su parte, afirmó haber atacado un buque de carga que transportaba hacia el puerto de Odesa «cargamentos de uso militar», así como un almacén de componentes para drones en una localidad de la región.

– Invierno «doloroso» para Rusia –

Después de las declaraciones de Lavrov sobre la postura de Rusia, Zelenski dijo a la ONU que su país golpearía de nuevo.

«Los ucranianos entienden que este invierno podría ser muy duro para nosotros, pero en respuesta no tendremos más alternativa que también sea doloroso para Rusia», dijo.

Ucrania ha intensificado a su vez sus ataques en Rusia, apuntando en particular, de forma repetida en los últimos meses, a refinerías y depósitos de petróleo, a almacenes de los gigantes del comercio electrónico Wildberries y Ozon, así como a cargueros que navegan desde los puertos rusos en el mar Negro.

Al menos 226 buques civiles y comerciales han sido alcanzados en el mar Negro desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, según la Cámara de Comercio Marítimo de Turquía Imeak.

El 70% de estos ataques, un total de 163, tuvieron lugar durante los ocho primeros meses de este año.

– Ataques en el mar Negro –

La intensificación de los ataques rusos este año ha provocado el bloqueo casi total de las exportaciones ucranianas por el mar Negro, causando graves pérdidas a la economía de este país.

Los ataques en el mar Negro fueron calificados de «inaceptables» el martes por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que puso a Ucrania y a Rusia en el mismo plano durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante una reunión entre Zelenski y Donald Trump en Nueva York el martes, ambos hablaron de «posibles medidas de desescalada que puedan allanar el camino a la diplomacia».

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó el miércoles a Moscú y Kiev a poner fin a sus bombardeos recíprocos contra las infraestructuras energéticas, mientras que Trump ha reprochado en las últimas semanas a Zelenski agravar la escasez mundial de diésel al atacar las refinerías rusas.

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