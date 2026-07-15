Ataques rusos dejan seis muertos en Ucrania

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Ataques rusos mataron a seis personas e hirieron a otras 20 en la localidad de Sumi, en el norte de Ucrania, y en Odesa, una ciudad portuaria del sur del país, anunciaron este miércoles las autoridades locales.

Más de cuatro años después del comienzo de la invasión rusa, ambos bandos se atacan a diario, causando un número creciente de víctimas civiles.

Según la ONU, el mes de junio de 2026 fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde abril de 2022.

En Sumi, tres personas murieron y 17 resultaron heridas, entre ellas un adolescente de 16 años, al ser alcanzadas por bombas rusas, informó en Telegram Oleg Grigorov, el gobernador de esta región fronteriza con Rusia.

La región de Odesa ha sido blanco de misiles y drones rusos por quinto día consecutivo, con un saldo de tres muertos y otros tantos heridos, anunció en Telegram el gobernador regional, Oleg Kiper. Un almacén, un gasoducto y un edificio sufrieron daños, especificó.

Un total de 122 drones de ataque, de los cuales 101 fueron derribados, y dos misiles rusos apuntaron a Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana en su informe diario.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo ataques en los puertos de Odesa, Chornomorsk y Dnipró, «utilizados para abastecer a las fuerzas armadas ucranianas».

También dijo haber atacado depósitos de combustible, fábricas de drones y barcos de reabastecimiento del ejército.

Las fuerzas ucranianas, por su parte, han intensificado en los últimos días sus ataques a buques de carga en el mar de Azov, una zona marítima importante para el transporte de productos agrícolas rusos vendidos en el extranjero y para el abastecimiento de la Crimea anexionada.

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