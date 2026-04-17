Atascos kilométricos en la carretera al sur del Líbano ante regreso masivo de desplazados

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Beirut, 17 abr (EFE).- La autovía que une Beirut con el sur del Líbano registró este viernes atascos kilométricos ante el gran número de personas desplazadas que están regresando a sus hogares tras la entrada en vigor del alto el fuego con Israel, algunos con intención de quedarse y otros todavía más cautos.

Entre las hileras de vehículos, algunos ondeando banderas del grupo chií libanés Hizbulá por las ventanillas o fotografías de parientes fallecidos durante el conflicto, hay algunas familias optimistas de que la tregua de diez días vaya a convertirse en algo definitivo.

«Vamos ahí a la casa a Jibaa (sur), porque ya ha acabado la guerra», dice a EFE una mujer, al volante del coche en el que viaja con sus hijos.

En el vehículo de detrás, otras desplazadas también se dirigen a su localidad natal, la meridional Chakraa, pero reconocen que la idea es primero de todo ver si su casa sigue en pie y está habitable para poder quedarse en ella.

«Hemos venido con todas nuestras cosas y vamos a ver, confiamos en Dios. Todo está en las manos de Dios», comenta a EFE otro hombre atrapado en el embotellamiento de horas que afecta a la carretera costera.

Otra familia pretende llegar hasta la ciudad de Tiro pese a que el principal puente de acceso sobre el río Litani fue alcanzado el jueves por un bombardeo israelí, cuyos daños todavía no han permitido reabrirlo completamente al tráfico, según la última actualización del Ejército libanés.

Pese a ello, los vecinos de Tiro están decididos a llegar a su casa, que saben que no ha sufrido daños, y esperan quedarse en ella, si es posible, más de los diez días iniciales de cese de hostilidades.

«Tenemos establecimientos que han sido bombardeados, pero la casa está bien, gracias a Dios», cuentan otros desplazados camino a Jouayya, otra localidad meridional del país mediterráneo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel que se prolongará durante diez días, después de que esta semana tuviera lugar en Washington el primer encuentro directo en décadas entre representantes de ambos países.

La medida entró en vigor más de seis semanas después del inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano que, junto a una operación terrestre para tomar toda la franja fronteriza, causó al menos 2.196 muertos, 7.185 heridos y más de un millón de desplazados. EFE

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(foto)(vídeo)