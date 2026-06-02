Aumentan a 24 los civiles muertos en un ataque de un grupo vinculado al EI en la RDC

2 minutos

Kinsasa, 2 jun (EFE).- Los civiles muertos por un ataque perpetrado por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia rebelde con lazos difusos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI), en el este de la República Democrática del Congo (RDC), ascienden a 24, informaron este martes a EFE autoridades y una ONG local.

«Esta mañana hemos encontrado nueve cadáveres de civiles que murieron durante el asalto de las ADF el domingo, pero esta cifra es provisional (…) Actualmente tenemos un saldo de 24 civiles muertos en esta agresión», dijo a EFE Delphin Mupanda, portavoz de la sociedad civil de Beni, ciudad de la provincia de Kivu del Norte donde la masacre se registró en el barrio de Ngadi, situado al norte de la localidad.

Según Mupanda, entre las víctimas hay un miembro de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) que falleció en la incursión que terminó con varias viviendas incendiadas.

El jefe comunal de Ngadi, Mwami Acou Taibo, también confirmó a EFE el hallazgo de los nueve civiles asesinados y afirmó que trabajan con las FARDC para «neutralizar» a los asaltantes.

En un comunicado emitido ayer, el Ejecutivo de la RDC reafirmó que la lucha contra las ADF sigue siendo una prioridad.

«Las Fuerzas de Defensa y Seguridad están llevando a cabo operaciones para localizar a los responsables y se han tomado las medidas necesarias para reforzar la protección de la población civil, asegurar las zonas afectadas y prevenir nuevas ofensivas», subrayó el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Patrick Muyaya.

Las ADF son una milicia de origen ugandés con sedes en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran asaltos con frecuencia.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar incursiones dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC comenzaron una operación militar conjunta que no ha frenado las hostilidades.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de la ONU no hallaron pruebas de un apoyo directo deL EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como «una organización terrorista» afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto entre más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

py/aam/mgr