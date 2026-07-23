Aumentan a 70 los cuerpos recuperados tras naufragio de ferri con 179 personas en Guyana

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Georgetown, 23 jul (EFE).- Las autoridades de Guyana informaron este jueves de que el número de cuerpos recuperados aumentó a 70, en tanto que son 76 las personas rescatadas y 33 continúan desaparecidas tras el naufragio del ferri MV Barima, que se produjo la noche del sábado con 179 viajeros a bordo.

Algunos familiares de las víctimas se concentraron en Charity, en la costa del Essequibo, cerca del río Pomeroon, donde se ha habilitado un centro de acogida, y declararon a EFE que están ayudando a las autoridades a identificar cadáveres.

«La encontramos y la identifiqué, pero a él aún no lo hemos hallado», explicó a EFE Kimon Benn, hermano de Marcy Beharry, de 47 años, que murió mientras viajaba en la embarcación junto a su hijo Jason Headley, de siete años, quien todavía no ha sido localizado.

Beharry regentaba una pequeña tienda, padecía lupus y viajaba cada tres meses a la ciudad para recibir tratamiento y comprar artículos para vender, por ello, el sábado subió a la embarcación en Georgetown, para volver por la costa del Atlántico Norte hacia Port Kaituma.

En el navío también iban ocho niños acompañados de su abuela, Elena Moonsammy. La mujer sobrevivió y fue rescatada junto a tres menores, según contó desconsolada la madre de cuatro de los niños, Samantha Ramit.

«Los niños viajaban con la abuela para pasar sus vacaciones de agosto en la Región 1. Mis hijos eran mi vida, nunca pensé que esto fuera a pasar», declaró Ramit entre lágrimas.

Por su parte, Delon Marcus comentó que él y otros pescadores recuperaron siete cadáveres y aseguró que decidió unirse a la búsqueda «porque esto le puede pasar a cualquiera».

Asimismo, el líder de la oposición de Guyana, Azurdin Mohamed, que se unió a pescadores y guardacostas para ayudar en las labores de recuperación, declaró a la EFE que, desde que se produjo el suceso ha utilizado sus recursos para colaborar en las tareas de rescate.

«Si seguimos encontrando cadáveres aquí, tendremos que realizar pruebas de ADN, porque las familias no podrán identificarlos», declaró Mohamed, quien está barajando presentar una moción de censura contra Juan A. Edghill, ministro de Obras Públicas, si este no dimite como pidió gran parte de la población.

El primer ministro de Guyana, Mark Phillips, declaró que muchos de los cadáveres recuperados siguen sin identificar porque los nombres no figuran en la lista oficial de pasajeros.

El Gobierno anunció inicialmente que a bordo del buque viajaban unas 133 personas, pero el lunes esa cifra se incrementó a 179 tras una revisión de cámaras.

El titular de Obras Públicas guyanés precisó el domingo que el ferri zarpó aproximadamente a las 15:15 hora local (19:15 GMT) del sábado y la torre de control de Timheri recibió la llamada de socorro de la embarcación aproximadamente a las 23:01 hora local (3:01 GMT), lo que provocó la activación inmediata de las medidas de respuesta de emergencia.

El MV Barima estaba equipado con 250 chalecos salvavidas y seis balsas salvavidas inflables, de conformidad con sus requisitos de seguridad para ese trayecto, que dura cerca de 16 horas. Ese servicio es una de las dos opciones más económicas para el transporte de mercancías y personas en Guyana. EFE

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