Australia libera parte de sus reservas estratégicas de combustible por la guerra

3 minutos

Sídney (Australia), 13 mar (EFE).- El Gobierno de Australia anunció este viernes que liberará parte de sus reservas estratégicas de combustible, incluyendo el equivalente a unos seis días de gasolina y cinco días de diésel, para dar mayor flexibilidad al suministro interno en medio de la incertidumbre energética derivada de la guerra en Oriente Medio.

El ministro australiano de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, explicó en una rueda de prensa que la medida permitirá a las empresas distribuidoras gestionar mejor el abastecimiento ante las tensiones en el mercado global de petróleo, aunque advirtió que el combustible no llegará de forma inmediata a las estaciones de servicio debido a la complejidad de las cadenas logísticas.

Según los últimos datos oficiales, Australia dispone actualmente de reservas equivalentes a 36 días de gasolina, 32 días de diésel y 29 días de combustible para aviación. El país no recurría a sus reservas de emergencia desde 2022, cuando fueron utilizadas tras la invasión rusa de Ucrania.

La decisión se produce en un contexto de fuerte volatilidad en los mercados energéticos internacionales, después de que el conflicto en Oriente Medio afectara infraestructuras petroleras y generara incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de crudo.

Bowen afirmó que la liberación de reservas responde precisamente al objetivo para el que se crearon estas obligaciones mínimas de almacenamiento.»Hay una guerra y eso cumple claramente con los criterios de una crisis», señaló el ministro.

El Gobierno también ha iniciado conversaciones con las compañías de combustible para asegurar que el suministro adicional llegue prioritariamente a zonas rurales y regionales, donde agricultores, transportistas y otras actividades productivas han reportado dificultades para acceder a diésel en las últimas semanas.

Como parte de las medidas adoptadas, Camberra anunció además en la víspera una flexibilización temporal de los estándares de calidad del combustible durante 60 días, lo que permitirá incrementar el contenido de azufre en la gasolina y añadir unos 100 millones de litros adicionales al mercado cada mes.

Esta decisión facilitará que parte del combustible normalmente destinado a la exportación pueda mezclarse y venderse dentro del país, con el objetivo de aliviar la presión sobre la red de distribución.

Las acciones de Australia se enmarcan en una iniciativa coordinada de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), por la cual sus 32 países miembros acordaron liberar de forma conjunta hasta 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para estabilizar los precios y garantizar el suministro global. EFE

