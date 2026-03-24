Australia y la UE sellan un gran acuerdo comercial

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Australia y la Unión Europea (UE) sellaron el martes un gran acuerdo comercial tras años de negociaciones, en línea con los recientes acuerdos de Bruselas con el Mercosur e India para diversificar sus intercambios.

En una ceremonia en Canberra, la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, firmaron el pacto, en el contexto de la rivalidad comercial con Estados Unidos y China y en plena crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio.

El acuerdo es el último firmado por Bruselas en un intento de diversificar sus intercambios comerciales.

En este sentido, la UE anunció el lunes que el acuerdo comercial con los países latinoamericanos del Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1 de mayo, a pesar de que el Parlamento Europeo pidió que la justicia verifique su legalidad.

Y en enero, Bruselas formalizó un acuerdo comercial histórico con India tras dos décadas de negociaciones, que creará una zona de libre comercio de 2.000 millones de personas.

«La UE y Australia pueden estar geográficamente muy lejos, pero no podríamos estar más cerca en cuanto a nuestra visión del mundo», afirmó von der Leyen en Canberra.

Albanese destacó por su parte la alianza, «un momento significativo para nuestra nación, ya que aseguramos un acuerdo con la segunda economía más grande del mundo».

Tras ocho años de negociaciones, las partes superaron los puntos de fricción sobre el uso en Australia de denominaciones geográficas de productos europeos y el acceso de la carne de res australiana a Europa.

Un compromiso permitirá a los productores de vino australianos utilizar el término «prosecco» a nivel nacional, pero deberán dejar de usarlo para las exportaciones después de diez años.

Australia también podrá seguir usando algunas denominaciones, como «feta» y «gruyere», en los casos en que los productores hayan utilizado el nombre durante al menos cinco años.

– «Concesiones inaceptables» –

La UE espera que las exportaciones a Australia crezcan más del 30% en una década, con un fuerte avance de alrededor del 50% para los productores lácteos y los fabricantes de automóviles.

La cuota de carne de res australiana permitida en la UE se multiplicará por más de 10 con respecto al nivel actual durante los próximos 10 años, aunque no alcanza el nivel que los ganaderos australianos buscaban.

Los agricultores europeos denunciaron de inmediato el acuerdo.

«En el contexto pos-Mercosur, el impacto acumulado de los sucesivos acuerdos comerciales» hace que las «concesiones» hechas a Australia sean «inaceptables», dijo Copa-Cogeca, que agrupa a los principales sindicatos europeos.

Además del acuerdo comercial, la UE y Australia también firmaron un pacto para intensificar la cooperación en defensa, seguridad marítima y ciberseguridad, así como en materias primas consideradas claves, especialmente minerales raros.

Las empresas de la UE exportaron a Australia unos 42.900 millones de dólares en bienes el año pasado, y unos 35.900 millones en servicios en 2024.

El mayor mercado de exportación australiano es China y Estados Unidos es su mayor fuente de inversión.

Pero Canberra ha redoblado sus esfuerzos para diversificar los mercados para los agricultores desde que una disputa con Pekín en 2020 provocó el bloqueo de los envíos agrícolas durante varios años, y tras la imposición global de aranceles por parte de Estados Unidos el año pasado.

Del mismo modo, la Unión Europea está impulsando nuevas alianzas ante los gravámenes estadounidenses y los controles a la exportación de China.

China reaccionó al acuerdo pidiendo evitar «medidas proteccionistas».

«Esperamos que la parte europea (…) se abstenga de adoptar medidas proteccionistas y vea el desarrollo de China bajo una luz racional y objetiva», afirmó el portavoz del ministerio de Exteriores, Lin Jian.

El acuerdo llega en el contexto de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios del petróleo.

Von der Leyen afirmó que el conflicto es un «duro recordatorio» de las vulnerabilidades de Europa y el martes pidió el cese inmediato de las hostilidades ante una situación «crítica» para las cadenas de suministro energético a nivel mundial.

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