Austria quiere obligar a las webs porno a comprobar que sus usuarios son mayores de edad

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Viena, 29 jul (EFE).- El Gobierno de Austria informó este miércoles de que quiere obligar a las plataformas de vídeos pornográficos que operan en el país a comprobar de forma efectiva desde 2027 que sus usuarios son mayores de edad.

La medida, confirmada por el Gobierno a la agencia austríaca APA, forma parte del proyecto de ley para impedir el acceso de menores de 14 años a las redes sociales y a otros contenidos nocivos en internet.

La iniciativa figura en el texto del proyecto de ley presentado esta semana por el vicecanciller federal y responsable de medios, Andreas Babler, para prohibir el acceso a determinadas redes sociales a menores de 14 años.

La obligación de verificar la edad no afectará únicamente a las redes sociales con contenidos considerados adictivos, sino también a las plataformas de vídeo que difunden material pornográfico, según el proyecto de ley que todavía debe votarse en el Parlamento.

El texto recuerda que la legislación actual ya establece que los contenidos que incluyen violencia gratuita o actos sexuales explícitos no deben ser accesibles a menores de edad.

El proyecto refuerza así la prohibición de acceso para los menores de 18 años al exigir una verificación efectiva de la edad de quienes quieren usar esas plataformas.

A partir de 2027, las plataformas afectadas deberán implantar mecanismos de control, de modo que ya no bastará con que el usuario marque una casilla indicando que es mayor de edad.

El Gobierno contempla que el identificador digital para acceder a servicios estatales, ID Austria, sea una de las opciones técnicas disponibles, aunque no la única.

La normativa prevé un sistema de «doble anonimato», diseñado para proteger la privacidad de los usuarios ya que el proveedor de la herramienta no conocerá qué servicios se verificarán, mientras que la plataforma únicamente recibirá la confirmación de si el usuario cumple o no la edad mínima exigida.

Francia ya exige desde 2025 la verificación de la mayoría de edad en las páginas pornográficas, lo que llevó a algunos grandes operadores a abandonar ese mercado, mientras otros desarrollaron soluciones técnicas para cumplir la normativa. EFE

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