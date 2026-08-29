Ayuntamiento de Oslo habilita un libro de condolencias para despedir al rey Harald V

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Oslo, 29 ago (EFE).- El ayuntamiento de Oslo habilitó el sábado por la mañana un libro de condolencias para que los ciudadanos puedan despedirse con unas palabras del rey Harald V, fallecido el viernes a primer horas de la mañana a los 89 años de edad.

«Querido rey Harald. No necesitabas una corona para ser rey. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nuestra ciudad. Nunca te olvidaremos», escribió la alcaldesa de Oslo, Anne Lindboe, la primera en firmar en el libro de condolencias.

En declaraciones posteriores a la prensa, dijo: «Somos una ciudad en duelo. Ahora queremos llorar la pérdida de nuestro rey».

Al mismo tiempo, hizo un llamamiento a los habitantes de Oslo a unirse al duelo y aseguró: «En estos momentos hay tanto amor, dolor y compasión en la ciudad que es sencillamente fantástico poder sentirlo».

«La cohesión que estamos viviendo ahora se debe a lo que el rey Harald fue realmente: alguien que nos unió, alguien que significó mucho para nosotros y a quien todos queríamos muchísimo», añadió, citada por la agencia NTB.

También el alcalde gobernador de Oslo, Eirik Lae Solberg, firmó en el libro de condolencias.

«Su capacidad para unir a la gente en Noruega y en Oslo, independientemente de quiénes fuéramos, de nuestro origen, religión opiniones políticas, era única. Y significa mucho que tengamos a alguien capaz de hacer eso por nosotros», dijo Solberg en declaraciones a NTB.

También dejaron constancia de sus condolencias el exalcalde de Oslo Fabian Stang y la exalcaldesa Marianne Borgen.

El pueblo noruego también tendrá ocasión de darle el último adiós al fallecido monarca en la capilla del Palacio Real, donde permanecerá el féretro del Harald V hasta el día de su funeral y sepelio.

El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes al Palacio Real bien pasadas las 19.00 hora local (17.00 GMT), a donde había sido trasladado en un coche fúnebre desde el Hospital del Reino, ante la expectación de muchas personas que se agolpaban a lo largo del recorrido para presenciar, bajo la incesante lluvia, el paso del cortejo fúnebre.

Harald V murió el viernes a las 06.35 hora local (04.35 GMT) en el Hospital del Reino de Oslo, en el que había ingresado el pasado 17 de agosto.

Una anemia había obligado a hospitalizar a Harald V, pero su estado se agravó al derivar su dolencia en una infección en la sangre y el pasado jueves su estado era «muy grave».

Este domingo se celebrarán servicios religiosos por Harald V en catedrales e iglesias de todo el país, a la espera de conocerse la fecha del funeral y del sepelio. EFE

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(foto) (vídeo)