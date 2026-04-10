Bélgica celebra la negociación entre Israel y Líbano, pero condena asentamientos israelíes

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Bruselas, 10 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, felicitó este viernes «a todas las partes» por el anuncio de las negociaciones para el alto el fuego entre Israel y el Líbano, pero advirtió a Israel que los nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania «van en contra de los esfuerzos por lograr la estabilidad y la seguridad en Oriente Medio».

«El alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán y el anuncio de que Israel ha aceptado negociar con el Líbano para poner fin a las hostilidades son buenas noticias para Oriente Medio. Felicito a todas las partes por sus esfuerzos», dijo Prévot a través de un mensaje en redes sociales.

Sin embargo, el ministro belga añadió que «mientras tanto, las autoridades israelíes han anunciado 34 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania y han decidido ignorar el statu quo de los lugares sagrados de Jerusalén».

Estas decisiones, señaló, «van en contra de los esfuerzos por lograr la estabilidad y la seguridad en Oriente Medio, especialmente en Israel».

Asimismo, Prévot se mostró «horrorizado» al ver a «palestinos heridos o asesinados por bandas de colonos», algo que calificó de «inaceptable», y pidió a Israel poner fin a su política de asentamientos en violación del derecho internacional y que «lleven a los responsables ante la justicia».

El ministro belga se encontraba esta semana en Beirut para mostrar su «pleno apoyo a las autoridades libanesas» y su «profunda solidaridad con las familias afectadas» por el conflicto cuando Israel lanzó uno de los mayores ataques contra el Líbano, que dejó cientos de muertos.

Prévot denunció este miércoles que «justo antes felicitar al presidente (del Líbano, Joseph) Aoun por ofrecerse a iniciar negociaciones oficiales con Israel con vistas a un alto el fuego, Israel lanzó, sin previo aviso, uno de los ataques más intensos desde el inicio de las hostilidades, que supuestamente causó cientos de víctimas civiles».

«Estábamos en la embajada con mi delegación, a solo unos cientos de metros de donde impactaron los misiles. Esto debe acabar. ¡El alto el fuego entre EE. UU., Israel e Irán debe incluir al Líbano!», añadió.

El ejército israelí lanzó este miércoles una extensa ola de bombardeos contra todo el país que mató a más de 250 personas.

Según las autoridades libanesas, los muertos a manos de las fuerzas israelíes desde que lanzaron su campaña de bombardeos y operación terrestre en el país superan los 1.700. EFE

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