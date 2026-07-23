Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños por terremotos en Venezuela

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Washington, 23 jul (EFE).- El Banco Mundial estimó este jueves en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

La evaluación, elaborada mediante la metodología Global Rapid Damage Estimation (Grade), concluye que el 47 % de los daños corresponde a viviendas, con pérdidas valoradas en 9.300 millones de dólares, mientras que la infraestructura sufrió daños por 5.200 millones (27 %) y los edificios no residenciales por 5.000 millones (26 %).

El informe de la institución resalta que las zonas más afectadas fueron La Guaira y el Distrito Capital, que concentraron cerca del 47 % del impacto económico total.

Los nuevos datos también señalan que los estados de Miranda y Carabobo registraron pérdidas de consideración, de modo que, junto con La Guaira y el Distrito Capital, concentraron el 85 % de los daños estimados por el organismo internacional.

«La recuperación efectiva comienza con información fiable», afirmó la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, quien aseguró que la evaluación ofrece al Gobierno venezolano y a sus socios una base objetiva para planificar la reconstrucción y reiteró el compromiso de la institución de apoyar ese proceso.

Según el análisis, si la reconstrucción se financia únicamente mediante la reasignación de recursos de otros proyectos de inversión y no aumenta la inversión pública y privada, las obras podrían seguir inconclusas dentro de diez años.

En ese escenario, la capacidad productiva, el producto interno bruto y el consumo permanecerían por debajo de los niveles previos al desastre hasta, al menos, 2036.

El Banco Mundial indicó que trabaja con el Gobierno de Venezuela y con otros organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para definir el apoyo técnico y financiero necesario para las siguientes fases de evaluación, recuperación y reconstrucción.

Los sismos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y figuran entre los más devastadores de la historia reciente de Venezuela.

El informe se publica apenas tres meses después de que el Banco Mundial anunciara, en abril de 2026, la reanudación de sus relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019 por la disputa internacional sobre el reconocimiento del Gobierno, entonces dirigido por Nicolás Maduro, quien fue detenido el pasado 3 de enero por Estados Unidos y trasladado a una cárcel de Nueva York.

El balance de muertos por el doble terremoto ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 5.398, después de que las autoridades sumaran 52 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez. EFE

dte/cpy