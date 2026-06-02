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Bizarrap se suma al doblaje de ‘Toy Story 5’ junto a Bad Bunny

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Washington,1 jun (EFE).- El productor y artista argentino Bizarrap se incorporará al elenco de voces en español de ‘Toy Story 5’, la próxima película de Disney y Pixar, donde interpretará a un nuevo personaje, uniéndose a Bad Bunny, como otra de las estrellas destacadas que forman parte del filme.

El argentino, ganador de cuatro Premios Latin Grammy, dará vida a un excéntrico y protector integrante de la comunidad de juguetes llamado ‘Santa de Jardín’, que aparece en el patio trasero de una zona residencial de la película, de acuerdo con un comunicado divulgado este lunes por The Exclusive Agency, representante del artista.

El personaje del creador de las ‘Bizarrap Sessions’ compartirá una escena con el juguete ‘pizza con anteojos’ cuya voz es prestada por Bad Bunny, según la misma fuente.

Esta será la primera vez que el argentino participa en la pantalla grande, quien en paralelo continúa lanzando música y participando en festivales en América Latina.

La cinta, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, se estrena el próximo 19 de junio, lo que marca el regreso del vaquero Woody desde junio de 2024.

El estreno ha levantado gran expectativa por la inclusión de nuevos personajes y desafíos en una narrativa que combina comedia y aventura, y cuya banda sonora contará con una canción interpretada por la cantante estadounidense Taylor Swift. EFE

dte/lfp/eav

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