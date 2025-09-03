Bolivia acumula una inflación de 18,09 % entre enero y agosto de 2025

3 minutos

La Paz, 3 sep (EFE).- Bolivia registró entre enero y agosto una inflación acumulada de 18,09 % que supera el 7,5 % proyectado por el Gobierno de Luis Arce para todo el año, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El índice de precios al consumidor (IPC) en agosto llegó a 1,01 %, frente al 1,20 % registrado en julio, y se explica por la variación positiva de los precios en las divisiones de recreación y cultura, bebidas alcohólicas y tabaco, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, vivienda y servicios básicos, prendas de vestir y calzados, entre otros, según el reporte.

Los principales artículos que subieron de precio el mes pasado fueron la carne de pollo, productos de papelería, material de escritorio y escolar, la carne de res sin hueso, los bananos y el perfume.

En tanto que bajaron de costo la cebolla, el transporte interdepartamental en ómnibus, los televisores, teléfonos móviles, la arveja y los pañales desechables para bebé.

El director del INE, Humberto Arandia, dijo a los medios que la «reducción» de la inflación en agosto fue «significativa» y «demuestra que lo que estaba determinando la exacerbación en el alza de precios eran los problemas asociados a los conflictos sociales y factores climatológicos».

Arandia reconoció que persisten las dificultades para la provisión de diésel, algo por lo que han reclamado en los últimos días sobre todo los sectores agroindustriales que requieren ese combustible para la producción.

«Sí tenemos todavía problemas asociados al diésel, evidentemente, pero en la gasolina se ha normalizado, no tenemos conflictos sociales significativos y no tenemos problemas climatológicos significativos. Con lo que evidentemente la tendencia de la inflación es a la baja, mostrando cierto nivel de inercia», indicó el director del INE.

En junio la inflación mensual fue de 5,21 %, atribuida por el Gobierno de Luis Arce sobre todo a los bloqueos de carreteras que sostuvieron los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) en la primera quincena de ese mes para forzar, sin éxito, la inscripción de la candidatura del político a las recientes elecciones generales.

En los meses previos también hubo protestas de sectores como los comerciantes callejeros y los transportistas por el encarecimiento de productos básicos y los problemas de abastecimiento de combustibles.

Los comerciantes atribuyen el incremento de precios de varios productos importados a la falta de dólares que persiste desde 2023 en el país, un problema por el que también hubo manifestaciones.

Bolivia cerró el año pasado con un IPC de 9,97 %, que hasta ese momento fue el más alto desde 2008, cuando el país registró una inflación de 11,8 %. EFE

gb/eb/jrh