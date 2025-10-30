Bolivia anuncia un partido amistoso con Panamá en enero de 2026

La Paz, 30 oct (EFE).- La selección de Bolivia recibirá en enero a su similar de Panamá para un partido amistoso que se jugará en el sur del país andino, dentro de su preparación para disputar un cupo al Mundial 2026 en la repesca que se jugará en marzo.

«Hemos podido lograr un acuerdo con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y ha asegurado su presencia en la ciudad de Tarija (sur de Bolivia) para el 18 de enero, un partido preparatorio muy importante», confirmó este viernes a los medios el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa.

El dirigente hizo el anuncio en Tarija en una comparecencia junto al gobernador departamental de la región homónima, Óscar Montes, a quien el Costa agradeció por las gestiones realizadas para concretar el amistoso.

El presidente de la FBF destacó que ese encuentro «es muy importante» y que en total serán ocho los partidos «preparatorios para estar presentes en el repechaje».

«La esperanza está latente, tenemos muchísimo talento», sostuvo Costa y agregó que el personal de la federación está «a disposición» de la Gobernación de Tarija para que el partido «llene de alegrías» al país.

Bolivia accedió en septiembre a la repesca del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

La selección comandada por el boliviano Óscar Villegas acabó séptima en la clasificación suramericana con 20 puntos, dos más que Venezuela, que estuvo en la zona de repesca en las últimas jornadas, pero finalmente quedó en octavo lugar, con 18 unidades, tras caer goleada por 3-6 ante Colombia.

La repesca se definirá en un hexagonal intercontinental que se disputará en marzo próximo en México, donde intervendrán otras cinco selecciones: una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.

Como parte de su preparación, la Verde disputó dos amistosos este mes, uno con la mundialista Jordania que acabó por 0-1 a favor de los bolivianos y otro en el que cayeron por 3-0 ante Rusia.

En noviembre, los dirigidos por Villegas se medirán en otros dos partidos amistosos con Corea del Sur y Japón, ambas ya clasificadas a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Esta jornada también se confirmó que la Verde visitará el 21 de diciembre a Perú en el estadio Félix Castillo Tardío, situado en la provincia de Chincha. EFE

