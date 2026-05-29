Bolivia comienza a recibir ayuda humanitaria de Paraguay para ciudades bloqueadas

3 minutos

La Paz, 29 may (EFE).- El Gobierno de Bolivia recibió este viernes dos toneladas de alimentos no perecederos de Paraguay en el primero de tres vuelos militares que traerán un total de siete toneladas de ayuda para las ciudades de La Paz y El Alto afectadas por los bloqueos de carreteras que realizan desde hace 24 días sectores campesinos para exigir la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

El embajador paraguayo en Bolivia, Enrique Guerrero, informó a EFE desde el aeropuerto de Santa Cruz, donde fue recibido el primer vuelo después de que el presidente de su país, Santiago Peña, autorizara los tres viajes solidarios a Bolivia con la ayuda humanitaria «ante la difícil situación de desabastecimiento» que están pasando ambas ciudades por los bloqueos.

El primer vuelo partió desde la base Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo, a donde está retornando la nave, un modelo CASA 212, que hará un segundo viaje a Santa Cruz en las próximas horas y el tercero este sábado, detalló Guerrero, quien expresó el apoyo de su país al presidente Paz.

Las protestas contra Paz comenzaron a principios de mes por demandas sectoriales que luego escalaron a la demanda de renuncia que es impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).

La Paz y El Alto son las ciudades más golpeadas por los bloqueos que provocaron un problema de desabastecimiento de alimentos, cuyos precios se dispararon, además de la falta de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.

Además de Paraguay, los gobiernos de Perú y Chile también enviaron a Bolivia asistencia humanitaria, mientras que Argentina prestó dos aviones militares para trasladar alimentos desde Santa Cruz hasta La Paz.

Asimismo, Estados Unidos anunció el sábado pasado que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico como parte de su respaldo al Gobierno de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.

Los bloqueos realizados por los campesinos aimaras cortaron principalmente una carretera estratégica entre las ciudades de La Paz y El Alto, las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el centro del territorio boliviano.

Ante esto, algunas personas hacen filas a diario en el aeropuerto de Santa Cruz para enviar alimentos a sus familiares en La Paz.

El último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) estableció este viernes la existencia de 85 cortes de ruta debido a los conflictos, casi una veintena más que en la víspera, que sobre todo afectan al departamento de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

El jueves, un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno y los sectores en conflicto quedó en suspenso debido a la condición impuesta por los manifestantes de que se anulen las órdenes de detención contra líderes como el minero Mario Argollo, de la COB, acusado de terrorismo e instigación pública a delinquir por los disturbios en las protestas. EFE

ja/gb/seo

(foto)