Bolivia debate una ley que permitirá el estado de excepción tras 21 días de protestas

3 minutos

La Paz, 26 may (EFE).- La Cámara de Diputados de Bolivia celebrará este martes una sesión virtual para tramitar un proyecto de ley, ya aprobado en el Senado, que elimina las restricciones a la actuación de las fuerzas armadas en conflictos sociales cuando se cumplen 21 días de protestas y bloqueos de carreteras por parte de campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El diputado promotor del proyecto de ley, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, declaró al canal Unitel que la iniciativa, que confió que tendrá «una amplia mayoría», removerá el «principal obstáculo que tiene el Gobierno y el presidente para poder decretar el estado de excepción si es que así lo ve conveniente».

De aprobarse el proyecto de ley supondrá la derogación total de la Ley de Estados de Excepción de 2020, promulgada por la entonces presidenta en funciones de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, que limitaba la actuación de las fuerzas de seguridad.

Alarcón explicó que la sesión será virtual por cuestiones de seguridad porque, según dijo, se presentó una alerta sobre la posible instalación de una huelga de hambre en instalaciones del Parlamento, pero también porque varios legisladores están en sus regiones y hay dificultades para que lleguen a La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, por las protestas.

La Paz y la vecina El Alto son las dos ciudades más afectadas por los bloqueos que vive el país desde hace 21 días por parte de grupos campesinos del altiplano que exigen la renuncia de Paz y están secundados por la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).

La ley vigente reglamenta la aplicación del estado de excepción vigente en la Constitución y prevé limitaciones como que solo se puede disponer de las Fuerzas Armadas cuando la Policía ha sido superada al tratar de controlar un conflicto.

Según los legisladores, con la derogación de la ley de 2020, se permitirá un uso más amplio de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos sociales que impiden el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos sobre todo a La Paz, El Alto y Oruro.

Además, hay miles de vehículos, sobre todo camiones de carga, que están varados desde hace más de tres semanas en rutas domésticas y caminos internacionales como lo que llevan a los puertos de Chile y Perú.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta este martes la existencia de 61 cortes de rutas por conflictos en seis de los nueve departamentos del país, la mayoría en La Paz, Oruro y Cochabamba.

En la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, hay tres bloqueos reportados este martes, uno de ellos en la localidad de San Julián desde hace varios días.

El Comité Cívico Pro Santa Cuz, integrado por diversas organizaciones civiles, pretendía desbloquear este martes el lugar por la fuerza por su cuenta, pero tras la mediación de la Iglesia católica, desistió del plan ante el temor de enfrentamientos civiles.

En un operativo realizado el sábado para despejar la vía ente La Paz y Oruro murió un manifestante de un disparo, en circunstancias que siguen en investigación.

Los cortes de rutas también han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna. EFE

ja/gb/lss