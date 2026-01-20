Bolivia debe 6,6 toneladas de oro por ventas a futuro en 2025, revela el Banco Central

La Paz, 20 ene (EFE).- El Banco Central de Bolivia (BCB) reveló este martes la existencia de operaciones vinculadas al Gobierno del expresidente Luis Arce de las reservas de oro, entre ellas ventas a futuro realizadas en 2025 que dejaron compromisos pendientes por 6,6 toneladas del metal, con un valor estimado de 921 millones de dólares.

El presidente del BCB, David Espinoza, explicó que la Administración anterior, encabezada por Arce (2020-2025), optó por la venta de oro a futuro como mecanismo para obtener divisas que fueron destinadas a la importación de combustibles, dejando así una fuerte «herencia financiera» que el actual Gobierno debe asumir.

De acuerdo con el informe presentado por el BCB, entre abril y octubre de 2025 se concretaron cuatro operaciones de venta a futuro por un total de 9,6 toneladas de oro.

Una de estas transacciones ya fue cumplida mediante la entrega de 3 toneladas, mientras que las 6,6 toneladas restantes deberán ser entregadas en tres plazos: 4,3 toneladas en junio de 2026, 1,1 toneladas en agosto y 1,2 toneladas en octubre.

“Tenemos que, como herencia para nuestra administración, comprar 6,6 toneladas de oro hasta octubre”, señaló Espinoza al detallar el impacto que estas operaciones tienen sobre la actual gestión del BCB.

El informe también identificó otras transacciones calificadas como inusuales. Entre ellas figuran compras de oro con pago adelantado por un monto de 1.914 millones de bolivianos realizadas con dos empresas durante la anterior Administración.

El BCB indicó que estas operaciones se encuentran en proceso de análisis para determinar su legalidad.

Otro caso que llamó la atención del ente emisor se produjo en octubre de 2025, cuando 0,93 toneladas de oro fueron enviadas al exterior para su refinación, pero quedaron retenidas debido a problemas legales en el país de destino. Espinoza informó que, tras gestiones técnicas y diplomáticas, el metal fue devuelto al BCB en diciembre de ese mismo año.

El titular del BCB aseguró que todos los casos atípicos detectados serán investigados y que, de ser necesario, se recurrirá al marco normativo legal vigente para establecer responsabilidades.

Espinoza explicó además que durante la gestión anterior se consolidó una práctica de comprar oro que no tenía como finalidad fortalecer las reservas internacionales, sino venderlo de manera inmediata para financiar la importación de gasolina y diésel. Indicó que la nueva política del BCB busca evitar que esta situación se repita en el futuro.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz determinó la eliminación al subsidio de combustible para ahorrar diariamente 10 millones de dólares en su importación.

El informe del BCB alertó también sobre la elevada concentración de las reservas internacionales del país en oro. Actualmente, el 85 % de los ahorros de Bolivia se encuentran en este metal, el porcentaje más alto de la región, una situación que fue calificada como “técnicamente inadecuada”.

Del total de las reservas de oro, solo 3,1 toneladas se encuentran en custodia inmediata en el país, mientras que el resto está invertido en bancos de Estados Unidos, Alemania y Suiza con el objetivo de generar intereses.

El BCB informó además que las reservas internacionales netas (RIN) de Bolivia superaron los 3.500 millones de dólares superando los 3.277 millones de dólares reportados el 2 de diciembre de 2025. EFE

