Bolivia recibe a 23 ciudadanos «expulsados» por Chile por procedimientos migratorios

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La Paz, 24 may (EFE).- Un total de 23 ciudadanos bolivianos «expulsados» por el Gobierno de Chile en el marco de procedimientos migratorios arribaron este domingo a Bolivia, donde recibieron atención y las garantías para resguardar sus derechos fundamentales, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La institución también afirmó en un comunicado que los ciudadanos recibieron la atención médica individual y fueron objeto de controles migratorios y de seguridad establecidos por la ley «con el objetivo de precautelar su integridad y condiciones de salud».

El Estado también reafirmó «su compromiso con la protección y asistencia» de sus ciudadanos «velando en todo momento por un trato digno, humanitario y respetuoso», agregó el pronunciamiento.

Los bolivianos fueron escoltados hasta el aeropuerto de la ciudad oriental de Sana Cruz por agentes de la Policía de Investigaciones de Chile.

En abril pasado, el Gobierno boliviano también recibió en la misma terminal a 17 ciudadanos deportados desde la nación vecina.

En Chile, hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según su Instituto Nacional de Estadísticas (INE). EFE

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