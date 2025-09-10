Bolivia revela que un líder del PCC de Brasil estuvo en su territorio con identidad falsa

The Swiss voice in the world since 1935

La Paz, 9 sep (EFE).- El Gobierno boliviano confirmó este martes que Sérgio Luis de Freitas Filho, conocido como Mijão, uno de los líderes del grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC), adquirió una identidad falsa que le permitió vivir en Bolivia pasando desapercibido, por lo que inició las acciones para su captura.

«Él (Mijão) ha accedido a la naturalización boliviana con un certificado de nacimiento falso, el año 2014 con el nombre de Sérgio Noronha», afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos, en una rueda de prensa.

El medio brasileño O’Globo difundió el domingo un reportaje en el que alerta sobre la presencia del alto mando del PCC, de 46 años, en la ciudad boliviana de Santa Cruz, en la que supuestamente vivía en barrios residenciales privados desde hace más de 10 años.

El trabajo periodístico también señaló que Freitas fue enviado por el jefe del PCC para supervisar el tránsito de cocaína hacia Brasil, tarea que cumplió con una visible exposición pública en restaurantes y viviendas de la mayor ciudad boliviana, asentada en la región catalogada como motor económico del país.

Ríos dijo que, a partir de la difusión del reportaje, se logró establecer que Freitas «hubiera ingresado al país de manera ilegal», puesto que «no se cuenta con registros migratorios» de forma legal a suelo boliviano.

También explicó que Mijão, para conseguir su documentación boliviana, presentó en 2014 un certificado de matrimonio que certificaba su unión tres años antes con una mujer boliviana, con el que logró tramitar su naturalización.

El ministro explicó que la documentación de naturalización que presentó a Freitas como Sérgio Noronha tenía «procedencia falsa» y que su registro no estaba en la base de datos del Servicio General de Identificación Personal (Segip), pero que aun así logró renovar su documento de identidad y obtener una licencia de conducir.

«Hace como un mes Interpol Bolivia ha recibido la alerta respecto a la presencia de este individuo», agregó Ríos.

Asimismo, el ministro precisó que la Policía realizó tres allanamientos en base a las locaciones que reveló el reportaje del medio brasileño, pero que los propietarios de los mismos «no guardan relación» con Freitas.

«La Policía Boliviana va a continuar trabajando para poder esclarecer este caso en caso de que (él) continúe en el país», enfatizó.

La supuesta presencia de Freitas en Bolivia ha alimentado el debate público sobre si en el país operan carteles del narcotráfico, algo que el Ejecutivo de Luis Arce ha negado.

Durante estos días se reportó en Santa Cruz la muerte de varias personas en hechos que se atribuyen al crimen organizado, además del enfrentamiento entre la Policía y narcotraficantes durante operativos de las fuerzas de seguridad.EFE

grb/eb/nvm

