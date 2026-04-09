Bolivia se medirá con la mundialista Escocia en un amistoso en junio en Nueva Jersey

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La Paz, 9 abr (EFE).- La selección de Bolivia jugará un partido amistoso con la mundialista Escocia en Nueva Jersey, EE.UU., en junio próximo, cinco días antes de la inauguración de la Copa Mundial 2026.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó este jueves en sus redes sociales que la Verde «ya tiene confirmado un amistoso internacional para el mes de junio», con Escocia como rival.

El encuentro se disputará el 6 de junio en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey y será el inicio de la preparación boliviana «para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030», agregó.

Escocia está emparejada en el grupo C del Mundial 2026 con Brasil, Marruecos y Haití y jugará ante esta última selección su primer partido el 13 de junio en Boston, EE.UU.

Bolivia quedó a un paso de volver a un Mundial de fútbol después de más de tres décadas, al haber alcanzado la repesca en las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026.

En el torneo hexagonal clasificatorio que se jugó en marzo en México, los dirigidos por el boliviano Óscar Villegas vencieron a Surinam por 2-1, pero cayeron en la final por 2-1 ante Irak.

La repesca revivió en Bolivia la ilusión de una clasificación después de 32 años desde su última participación, ocurrida en el Mundial de Estados Unidos de 1994.

En aquella ocasión, la Verde llegó por primera vez por mérito propio a la Copa del Mundo en una campaña liderada por el entrenador español Xabier Azkargorta. EFE

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