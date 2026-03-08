Bolivianas conmemoran el Día Internacional de la Mujer con una carrera contra la violencia

La Paz, 8 mar (EFE).- Decenas de mujeres de distintas edades corrieron este domingo en Bolivia una carrera de tres kilómetros para dar un mensaje contra la violencia de género que se ha cobrado 19 vidas en el país en lo que va del presente año.

‘Mujer sin límites’ es el nombre de la carrera organizada por la Policía de Bolivia, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), y la Alcaldía de La Paz, por el Día Internacional de la Mujer.

«La idea es mostrar y demostrar que las para las mujeres no hay límites (y) decir un alto a la violencia, un alto al acoso», dijo a EFE la subalcaldesa del Macrodistrito Centro de La Paz, Sandra Soliz.

Soliz lamentó que los casos de violencia doméstica «van en aumento» y sostuvo que la «lucha» de las mujeres es diaria y desde distintos ámbitos.

«Luchamos día a día por la familia, por los hijos, por los papás, por los hermanos y merecemos una oportunidad, merecemos la igualdad. Basta ya de acoso y de violencia», agregó.

La competencia tuvo cuatro categorías, una de 14 a 18 años, otra de 18 a 50 años, la ‘máster’ de 50 años en adelante y una para personas con discapacidad.

El punto de partida se instaló en las puertas de la Subalcaldía Centro y el recorrido incluyó las principales avenidas del barrio de Miraflores, en la parte este de la ciudad, hasta llegar a las cercanías del estadio Hernando Siles.

Las ganadoras recibieron medallas y regalos de las empresas que respaldaron la iniciativa, en cuya ceremonia de premiación también hubo también bailes folclóricos y música.

«No podemos permitir que la violencia se naturalice como si fuera algo normal, de ninguna manera», expresó en su discurso el director nacional de la Felcv, coronel Rubén Caetano.

En declaraciones a EFE, el jefe policial ratificó que hasta el momento se registraron en el país 19 feminicidios y aseguró que se tiene un 99 % de «efectividad» en cuanto a la aprehensión de los agresores o sospechosos de estos delitos.

Caetano precisó que la carrera de esta jornada «es un reconocimiento» a las mujeres bolivianas, a las que también se buscó dar el mensaje de «que no están desprotegidas, que no se sientan solas» y que acudan a la Felcv ante cualquier situación de violencia.

El viernes, miles de mujeres marcharon en La Paz para reclamar contra la impunidad en los casos de violencia machista, y en las próximas horas habrá otra movilización en Santa Cruz, la ciudad más poblada del país.

Bolivia tiene vigente desde 2013 la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que reconoce dieciséis delitos, entre ellos, el feminicidio, sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.

En los dos primeros meses del año, la Fiscalía boliviana registró 7.155 casos de delitos relacionados a la ley 348, de los que 5.390 son denuncias de violencia familiar o doméstica.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que la ley 348 no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos. EFE

