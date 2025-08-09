Boluarte ensalza la «hermandad» de Japón y Perú en la Expo de Osaka y pide más inversiones

Tokio, 9 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, destacó este sábado la «hermandad» entre ese país y Japón forjada sobre la emigración en ambas direcciones, y llamó a las empresas japonesas a incrementar sus inversiones e intercambios comerciales, durante la celebración del Día de Perú en la Exposición Universal de Osaka.

Boluarte presidió las celebraciones del Día Nacional dedicado al país latinoamericano que tuvo lugar hoy en el evento internacional que acoge la isla artificial de Yumeshima, en la bahía de Osaka, al oeste de Japón.

La mandataria pronunció un discurso en el National Day Hall de la Expo, un escenario habilitado especialmente para estas ocasiones, y ante la presencia de visitantes al evento, representantes institucionales de ambos países y miembros de la comunidad peruana y ‘nikkei’ (emigrantes nipones a Perú y sus descendientes).

La Expo de Osaka fue inaugurada el pasado 13 de abril y cuenta con la participación de más de 150 países, territorios e instituciones, se prolongará hasta el 13 de octubre y los organizadores esperan atraer a unos 28 millones de visitantes.

La presencia de Perú en este evento supone «una oportunidad de compartir su identidad, su cultura y su visión en un escenario internacional», destacó Boluarte, quien afirmó que el país latinoamericano se alinea con los objetivos de la Expo de promover «el desarrollo humano, el respeto por la naturaleza y la innovación y la integración entre los pueblos».

El pabellón peruano, que visitó la mandataria con motivo del Día Nacional, «refleja su amplia oferta cultural, comercial, turística y de inversión», su riqueza natural y de recursos o «la su apuesta por la sostenibilidad, la bioeconomía y la tecnología para construir un futuro inclusivo», destacó la presidenta.

En el marco de su visita oficial a Japón, Boluarte celebró en la víspera una cumbre con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, con quien acordó un memorándum en materia de turismo «que permitirá que sus ciudadanos interactúen de forma mucho más directa», así como otras medidas para promover los intercambios económicos.

En el mismo sentido, la mandataria reiteró el potencial de los productos peruanos para tener más acceso al mercado nipón, y llamó a las empresas japonesas a fortalecer sus inversiones en Perú, «un país lleno de oportunidades» para firmas foráneas.

Perú ofrece «una amplia cartera de proyectos para invertir» en el ámbito de las infraestructuras, la logística, la tecnología o el saneamiento, dijo la presidenta, quien añadió que «invertir en Perú es abrir más las puertas de América Latina hacia Asia».

Boluarte también quiso destacar los «más de 150 años de relaciones diplomáticas» y la «entrañable amistad» de las que gozan ambos países, cimentadas sobre «la emigración y el mestizaje» entre ambas naciones.

Recordó en este sentido que Perú fue el primer país de América Latina en tener lazos diplomáticos con Japón y en «establecer una inmigración ordenada», y destacó que la comunidad peruana en Japón es «un símbolo de inmigración y resiliencia», además de un «testimonio vivo de los lazos profundos» entre ambos países.

La jefa de Estado ha viajado a Japón encabezando una delegación gubernamental y acompañada también de una amplia representación de empresas peruanas, que han participado en varios eventos para fomentar los intercambios con la cuarta economía mundial.

El pabellón peruano en la Expo, asimismo, cuenta con la presencia de 30 empresas exportadoras de los sectores agrario y textil y 14 empresas del sector turismo para incentivar la oferta exportable, la cultura, la gastronomía y el turismo en Perú.

La comitiva de Boluarte la integraban, asimismo, los ministros de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes; de Energía y Minas, Jorge Luis Montero; de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer; de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León; de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval; y de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.

Tras su visita oficial a Japón, que comenzó el pasado día 6, la delegación peruana encabezada por Boluarte viajará el lunes 11 a Indonesia en respuesta a una invitación del presidente Prabowo Subianto para celebrar el quincuagésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. EFE

