Brasil entra en escena en el Mundial tras punto histórico para Catar

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Deseoso de enterrar casi un cuarto de siglo sin ganar la Copa del Mundo, Brasil entra en escena este sábado en el Mundial de Norteamérica ante Marruecos, justo después de que Catar lograra su primer punto histórico en el torneo al empatar 1-1 en el descuento ante Suiza.

Ese reparto de puntos en San Francisco servía como aperitivo para el plato fuerte del día en el torneo, el pulso en East Rutherford, Nueva Jersey, entre brasileños y marroquíes, dos equipos que integran el Top 10 del ranking FIFA: los sudamericanos ocupan el sexto puesto y los africanos el séptimo.

Los pentacampeones mundiales tendrán el honor de abrir las alamedas mundialistas a Carlo Ancelotti, el laureado técnico italiano que a los 67 años por primera vez dirigirá en la cita máxima del fútbol.

Tras perder por lesión a Rodrygo y a la perla Estêvão, que no fueron convocados, el equipo que Pelé hizo gigante entrará en acción en el Grupo C con la baja de Neymar, el mayor astro del país del jogo bonito en casi veinte años.

– ¿Sin Neymar no hay fiesta? –

El artillero histórico del Scratch, con 79 goles, se lesionó de la pantorrilla derecha a mediados de mayo y no ha participado en los entrenamientos de campo con sus compañeros en Estados Unidos.

Neymar, no obstante, quiso ser positivo y horas antes del duelo publicó un mensaje en Instagram agradeciendo su presencia en el Mundial: «Gracias Dios…gracias por hacerme vivir esto otra vez».”

Sin el 10 ni un lateral ofensivo de élite, Brasil intentará dispersar los interrogantes que ha alimentado en los últimos tiempos frente a la generación dorada de Marruecos, que lidera el lateral del PSG Achraf Hakimi y que fue semifinalista en Catar 2022.

Brasil podrá contar con el apoyo de la torcida, sus fieles incondicionales, que ya de buena mañana inundaron el centro de Nueva York, vestidos con la casaca amarilla, y mostrando a los neoyorkinos lo que es el «soccer».

– Punto histórico –

Por el momento, Catar ya vivió un sábado histórico para su fútbol, con su primer punto en un Mundial, después de haber perdido los tres partidos en su única participación anterior, la cita en la que fue anfitrión en 2022.

El equipo del emirato estuvo a punto de caer de nuevo pero un tanto de cabeza de Boualem Khoukhi en el 90+4′ permitió equilibrar un partido en el que los europeos se habían adelantado en el 17′ gracias a Breel Embolo, que transformó el primer penal del Mundial 2026.

El entrenador español Julen Lopetegui, despedido hace ocho años a unos días del debut con España en Rusia 2018, pudo por fin dirigir a una selección en el torneo más importante del fútbol y lo hizo además quedando con un buen sabor.

Catar se permite soñar incluso con cotas más altas, en un Grupo B donde todo está abierto, ya que la coanfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina también igualaron 1-1 en su partido del viernes.

– Haití vuelve a la élite –

Con nuevas polvaredas en el ambiente, Haití regresa a un Mundial por primera vez en 52 años, tras su única participación en Alemania 1974. Entonces, cayó en la primera ronda sin puntuar.

El país más pobre de América cierra la fecha del Grupo C contra Escocia en Boston.

Devastada por la violencia de las pandillas, el caos político y la pobreza, la isla caribeña está esperanzada en que su selección, de pocos quilates, tenga una presentación digna que la embellezca frente al mundo.

– Protesta de Ghana –

Pero este sábado habrá vida más allá de los estadios en el torneo en Norteamérica, que la víspera encajó dos nuevas polémicas: Canadá y Estados Unidos negaron el visado al presidente de la federación palestina de fútbol y las autoridades canadienses rechazaron el ingreso del mediocampista ghanés Thomas Partey a su territorio.

El jugador del Villarreal será juzgado el próximo año por un tribunal británico por siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias de cuatro mujeres entre 2020 y 2022, cuando defendía al Arsenal.

El gobierno de Ghana elevó este sábado una «nota oficial de protesta» ante Canadá por la negativa de visado a Partey.

Mientras, otras selecciones siguen ultimando su debut para los próximos días y la defensora del título, Argentina, completó este sábado su plantel con la llegada a su concentración de Kansas City del defensa Marcos Senesi, llamado a última hora en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.

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