Brasil expresa a China su preocupación por las restricciones a su carne bovina

São Paulo, 28 ene (EFE).- El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, conversó este miércoles por teléfono con su par chino, Han Zheng, y le expresó su preocupación por las restricciones del gigante asiático a la carne bovina brasileña.

Alckmin, quien también ejerce como ministro de Industria y Comercio, enfatizó a Han Zheng «la importancia del tema para el Gobierno brasileño» y le resaltó el peso relevante del sector ganadero en la economía local, según informó el Ejecutivo en una nota.

China anunció que, a partir del 1 de enero de 2026 y por un plazo de tres años, cobrará aranceles del 55 % sobre las importaciones de carne bovina que superen las cuotas establecidas para cada uno de los países que abastecen a su población.

En el caso específico de Brasil, la cuota de importaciones en 2026 será de 1,1 millones de toneladas. El volumen que ingrese dentro de ese límite pagará un arancel del 12 % y el que supere el listón será gravado con un 55 % adicional (67 % en total).

Ese fue uno de los puntos que discutieron ambos dirigentes durante la llamada telefónica, en la que abordaron asuntos de la agenda bilateral durante aproximadamente treinta minutos.

En este sentido, reafirmaron su compromiso para «ampliar y diversificar» el comercio entre Brasil y China, que registró un crecimiento del 8,2 % en 2025, marcando un nuevo récord anual de 171.000 millones de dólares (unos 143.000 millones de euros)

También hablaron de oportunidades de inversión en los dos países, especialmente en las áreas de infraestructura, tecnología, innovación y sostenibilidad.

Alckmin invitó además a su homólogo chino a realizar una visita a Brasil para participar en la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación, que se celebrará en una fecha aún por determinar entre las partes.

China es el mayor socio comercial de Brasil desde 2009.

En los últimos meses, China y Brasil, socios fundadores del grupo de economías emergentes BRICS, han intensificado sus contactos diplomáticos en un contexto de fricciones comerciales con Estados Unidos y de ajustes económicos bilaterales. EFE

