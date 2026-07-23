Brasil expresa su preocupación por las expresiones de Ortega sobre elecciones en Nicaragua

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Río de Janeiro, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Brasil defendió este jueves su compromiso con la democracia y manifestó su preocupación por las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de que en su país «no volverá a haber elecciones», informaron fuentes oficiales.

«La realización de elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, valor con el que el país mantiene un compromiso profundo», señaló el ministerio brasileño de Relaciones Exteriores en un comunicado.

En la nota, la cancillería instó a las autoridades del país centroamericano a garantizar al pueblo nicaragüense el derecho de elegir a sus gobernantes.

El presidente de Nicaragua propuso eliminar las elecciones en su país, que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, por eliminar y desterrar a la oposición, y declarar «inaplicable» el artículo de la Constitución que impedía la reelección.

El anuncio lo hizo durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el pasado domingo.

En el acto, Ortega, un exguerrillero de 80 años, aseguró que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder». EFE

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