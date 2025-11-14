Brasil golea a Nueva Zelanda (12-0), y le ha endosado ya 31 tantos en tres amistosos

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- La selección brasileña de fútbol sala femenino, número uno de la clasificación mundial, disputó su tercer partido amistoso antes del comienzo de Mundial de Filipinas con una contundente victoria en Tailandia ante Nueva Zelanda por 12-0, conjunto al que le ha endosado 31 tantos en tres encuentros en las últimas semanas.

Los goles del equipo brasileño fueron marcados por Vanin, Ana Luiza, Simone y Lucileia, todas ellas por partida doble, y con uno Emilly, Diana, Luana y Natalinha.

El encuentro se decidió en la primera mitad con un parcial de 7-0 para el equipo entrenado por Wilson Sabóia.

Es la tercera vez que Brasil se enfrentó a Nueva Zelanda en amistosos preparatorios para la cita en Filipinas y así en los otros, dos disputados en la ciudad brasileña de Lagues, en el estado de Santa Catarina, se impuso por 9-0 y 10-0, respectivamente, con goles en el primero de ellos de Tampa (2), Ana Luiza (2), Lucileia (2), Diana, Amandinha y Camila.

En el segundo, el último antes de concentrarse en Tailandia, anotaron Tampa (2), Emilly (2), Ana Luiza, Luana, Amanda, Simone, Vanin y Lucileia.

El próximo compromiso de la selección brasileña será contra Tailandia este sábado. EFE

