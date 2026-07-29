Brasil limita la venta de pasajes de la argentina Flybondi por cancelaciones masivas

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São Paulo, 29 jul (EFE).- La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil impuso este miércoles restricciones inmediatas a la comercialización de billetes aéreos de la aerolínea argentina Flybondi en el territorio nacional, informó la entidad.

En un comunicado, la Anac adelantó que la decisión, adoptada mediante una medida cautelar administrativa con entrada en vigor hoy mismo, busca evitar perjuicios a los usuarios tras constatar que la compañía canceló el 79 % de sus vuelos en el país entre el 1 y el 27 de julio.

El comunicado adelantó que la medida cautelar no se aplica para pasajes ya emitidos, y que, en caso de que cancele algún vuelo, Flybondi mantiene la obligación legal de brindar asistencia y ofrecer opciones de reacomodación gratuita o el reembolso integral en un plazo máximo de siete días desde la solicitud.EFE

adm/lss